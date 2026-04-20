Anzeige
Mehr »
Montag, 20.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China - das Pentagon - und dieses Unternehmen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
20.04.2026 22:45 Uhr
180 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Börsen in angespanntem Wartemodus

DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Börsen in angespanntem Wartemodus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der Wiedersperrung der Straße von Hormus sind die US-Börsen am Montag in einen angespannten Wartemodus übergegangen. Jeder Tag, an dem dieser strategische Engpass geschlossen bleibe, bringe die Welt einen Tag näher an eine Energiekrise, kommentierte Robert Yawger von Mizuho.

Insgesamt zeigten sich die Indizes aber eher widerstandsfähig angesichts der jüngsten Eskalation um die Abriegelung iranischer Häfen bzw. der Kaperung eines iranischen Schiffes durch die US-Marine. Dabei half, dass die Ölpreise zwar stiegen, aber nicht mehr so stark wie zuletzt noch. Brent-Öl kostete zuletzt mit 95,12 Dollar gut 5 Prozent mehr als am Freitag. Im Tageshoch waren es schon 97,50 Dollar gewesen. Am Freitag waren die Ölpreise abgerutscht, als der Iran die Sperrung der Straße von Hormus vorübergehend fallengelassen hatte

Der Dow-Jones-Index schloss minimal im Minus mit 49.443 Punkten. Der breite S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes zeigten sich mit Abschlägen von 0,2 und 0,3 Prozent, wobei Händler auch von Gewinnmitnahmen nach der Rally zum Vorwochenschluss sprachen. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.454 (Freitag: 2.157) Kursgewinner und 1.300 (607) Kursverlierer. Unverändert schlossen 64 (45) Titel.

Marktteilnehmern konstatierten trotz der verschlechterten Lage, der Unsicherheit, ob die Friedensverhandlungen überhaupt fortgesetzt werden, und der am Mittwoch endenden Waffenruhe weiter viel Optimismus, dass sich die USA und der Iran auf ein Kriegsende verständigen werden.

Weil die steigenden Ölpreise wieder Inflationssorgen anheizten, legten die Renditen am Anleihemarkt zu, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 2 Basispunkte auf 4,26 Prozent. Der Dollar kam leicht zurück, der Euro wurde zuletzt mit 1,1788 Dollar gehandelt. Beim Gold tat sich wenig, die Feinunze verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 4.815 Dollar.

Die Kurse der Fluggesellschaften American Airlines und United Airlines sanken um 4,2 und um 2,8 Prozent. Zum einen belastete die Aussicht auf höhere Kerosinkosten, zum anderen entwich Fusionsfantasie. Laut American Airlines führt man keine Gespräche über ein Zusammengehen. Zuvor hatte es in Medienberichten gelautet, United-Airlines-CEO Kirby habe US-Präsident Trump einen Megadeal vorgeschlagen, der zwei der größten US-Fluggesellschaften zusammenbringen würde.

Marvell Technology gewannen 5,8 Prozent an. Laut einem Bericht befindet sich Alphabet in Gesprächen mit dem Unternehmen, in denen es um die Entwicklung zweier maßgeschneiderter Chips für Künstliche Intelligenz gehen soll. Alphabet tendierten 1,2 Prozent schwächer. Broadcom verloren 1,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte Anfang des Monats noch eine Partnerschaft zur Entwicklung von KI-Chips mit der Alphabet-Tochter Google verlängert.

Eli Lilly kamen um 0,8 Prozent zurück. Der Pharmariese will bis zu 7 Milliarden Dollar in die Hand nehmen zur Übernahme von Kelonia Therapeutics, um seine Position im globalen Markt für Krebsmedikamente zu stärken.

Honeywell verkauft seine Produktivitätssparte für 1,4 Milliarden Dollar. Der Markt quittierte das mit einem Kursminus von 1,6 Prozent.

AST SpaceMobile knickten um 5,3 Prozent ein. Der Satellitenhersteller erlitt einen Rückschlag bei seinem Plan für satellitengestütztes Breitband.

Fermi stürzten um 17,6 Prozent ab, nachdem der Rechenzentrumsentwickler den Rücktritt des CEO und eine Umstrukturierung des Vorstands bekannt gegeben hatte. Fermi hat Schwierigkeiten, einen Ankermieter für seinen Project Matador Campus in Texas zu finden und ist weiter unrentabel.

TopBuild machten einen Satz um 19,4 Prozent. Der Baustoffhändler QXO will den Experten für Isolationen für 17 Milliarden Dollar übernehmen. QXO verbilligten sich um 3,1 Prozent.

AtaiBeckley schnellten um 21,6 Prozent nach oben. Das biopharmazeutische Unternehmen profitierte von einem Erlass von US-Präsident Trump, der die behördliche Prüfung bestimmter psychedelischer Medikamente beschleunigt.

USA Rare Earth verteuerten sich um gut 13 Prozent zu mit der Nachricht, Serra Verde, den Eigentümer einer Seltene-Erden-Mine und -Verarbeitungsanlage in Brasilien, für 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Die zuletzt gut gelaufenen Sandisk verloren 0,9 Prozent. Die Aktie des Anbieters von Speicherprodukten wurde am Berichtstag in den Nasdaq-100 aufgenommen worden. Platz machen müssen Atlassian, die 6,8 Prozent zulegten. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      49.442,56  -0,0   -4,87    49.447,43 
S&P-500     7.109,14  -0,2   -16,92    7.126,06 
NASDAQ Comp  24.404,39  -0,3   -64,09    24.468,48 
NASDAQ 100   26.590,34  -0,3   -82,09    26.672,43 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,72 +0,02    3,74      3,71 
5 Jahre       3,86 +0,02    3,88      3,84 
10 Jahre      4,26 +0,01    4,28      4,24 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr 
EUR/USD      1,1785  +0,2   0,0023     1,1762     1,1807 
EUR/JPY      187,21  +0,4   0,6600     186,55    186,4700 
EUR/CHF      0,9171  -0,3  -0,0024     0,9195     0,9200 
EUR/GBP      0,8709  +0,1   0,0008     0,8701     0,8704 
USD/JPY      158,82  +0,1   0,2100     158,61    157,9300 
GBP/USD      1,353  +0,1   0,0016     1,3514     1,3561 
USD/CNY      6,8172  0,0   0,0003     6,8169     6,8169 
USD/CNH      6,8147  +0,0   0,0012     6,8135     6,8159 
AUS/USD      0,7178  +0,2   0,0012     0,7166     0,7187 
Bitcoin/USD  76.266,96  +2,2  1.605,71    74.661,25   77.956,03 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     88,53  +5,6    4,68      83,85 
Brent/ICE      95,1  +5,2    4,72      90,38 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.814,97  -0,3   -13,33    4.828,30 
Silber       79,68  -1,4   -1,11      80,79 
Platin     2.085,41  -0,8   -17,87    2.103,28

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 16:10 ET (20:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.