Inspirit Capital, ein Anlageverwalter für Spezialfonds im Bereich Corporate Carve-outs (Ausgliederung von Unternehmensteilen), freut sich, seine Pläne zur Übernahme der KLG Kaplan Languages Group ("KLG"), einer führenden globalen Sprachausbildungsplattform, von Kaplan bekannt zu geben. Alle Verkaufsbedingungen wurden erfüllt und der Abschluss ist für den 1. Mai geplant.

KLG umfasst Kaplan International Languages, Alpadia Language Schools, Azurlingua, und ESL Education. Seit 2006 bietet KLG qualitativ hochwertige Sprachausbildung, um Studierende bei der Erreichung ihrer Sprachziele durch akademische Exzellenz, kulturelle Immersion und lebensverändernde Erfahrungen zu unterstützen.

Inspirit Capital wird KLG bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Wachstumspläne unterstützen, wobei es seine grundlegende Mission durch Sprachbildung weiterverfolgt. In dieser nächsten Nutzungsphase wird auch die Entwicklung einer erneuerten, eigenständigen Markenidentität für KLG mit weiteren Ankündigungen, die hierzu zu gegebener Zeit folgen, zum Tragen kommen

Paul Youens, Investment Director, Inspirit Capital:

"KLG hat in über 20 Jahren ein starkes Portfolio an vertrauenswürdigen Marken aufgebaut, die Studierende unterstützten, ihr Leben durch Sprach- und Kulturimmersion zu verändern. Wir konzentrieren uns darauf, den Unternehmen die Unterstützung und Unabhängigkeit zu geben, die sie benötigen, um auf diesem Fundament aufzubauen. Studierende, Familien und Agenten können Kontinuität und Beständigkeit die gleichen hochwertigen Schulen, erfahrenen Teams und hohen Bildungs-, Sicherheits- und Studierendenstandards erwarten neben der fortlaufenden Bereitstellung etablierter Programme und Unterstützungsangebote."

David Jones, CEO, Kaplan International:

"Seit Jahrzehnten heißen unsere Schulen Studierende aus allen Teilen der Welt willkommen. In dieser Zeit haben sie sich einen Ruf für erstklassige akademische Standards und Exzellenz in der Seelsorge erworben. Unser äußerst erfahrenes Managementteam wird diese Tradition zweifellos fortsetzen und ich wünsche ihnen für die Zukunft viel Erfolg."

Über Kaplan Languages Group

Seit 2006 bietet KLG Sprachausbildung von höchster Qualität und kulturelle immersive Erlebnisse. Kaplan International Languages, Alpadia Language Schools und Azurlingua betreiben mehr als 20 Sprachschulen in acht Ländern, die professionelle, akademische und Sprachreise-Programme in Englisch, Französisch und Deutsch liefern. Die Sprachreiseagentur ESL Education unterhält ein Portfolio von über 200 Partnerdestinationen weltweit für den Erwerb von 17 Sprachen. Die Studierenden von KLG sind zwischen 16 und über 50 Jahre alt und kommen aus 140 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte KLG hier.

Über Kaplan

Kaplan, Inc. ist ein globales Bildungsunternehmen, das Einzelpersonen und Institutionen hilft, ihre Ziele in einer sich ständig verändernden Welt voranzubringen. Das breite Lösungsportfolio hilft Studierenden und Berufstätigen, ihre Ausbildung und Karriere voranzutreiben, hilft Universitäten und Bildungseinrichtungen, Studierende zu gewinnen und zu unterstützen und hilft Unternehmen, die Mitarbeitergewinnung, -bindung und -entwicklung zu maximieren. Stanley Kaplan gründete das Unternehmen im Jahr 1938 mit dem Ziel, die Bildungschancen für Studierende aus allen Bereichen zu erweitern. Heute beschäftigt Kaplan tausende Mitarbeiter in 40 Ländern/Regionen und setzt seine Mission von Stanley Kaplan fort, indem das Unternehmen rund 1,2 Millionen Studierende und Fachkräfte, 16.000 Firmenkunden und 2.700 Schulen, Schulbezirke, Hochschulen und Universitäten weltweit betreut,. Kaplan ist eine Tochtergesellschaft der Graham Holdings Company (NYSE: GHC). Weitere Informationen erhalten Sie unter kaplan.com.

Über Inspirit Capital

Inspirit Capital ist eine in London ansässige Investmentfirma, die sich auf die Ausgliederung von Unternehmensteilen spezialisiert hat und Geschäftsbereiche erwirbt, die nicht mehr zum Kerngeschäft der Muttergesellschaft gehören und von einer anderen Eigentümerstruktur profitieren würden.

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KLG: Noemi Hernandez, noemi.hernandez@kaplan.com

Kaplan: Elizabeth Hess, elizabeth.hess@kaplan.com