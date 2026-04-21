Spectre wurde entwickelt, um dauerhafte Fähigkeiten in den Bereichen Kriegsführung gegen U-Boote, Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung sowie Angriffsfähigkeit bereitzustellen.

Saildrone, der Weltmarktführer und erfahrenste Betreiber unbemannter Oberflächenfahrzeuge (Unmanned Surface Vehicles, USVs), präsentierte heute das Design von Saildrone Spectre das Ergebnis von zwei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit, in die mehr als 10 Jahre Erfahrung im Betrieb von USVs eingeflossen sind.

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Two Saildrone Spectre variants are built around different mission needs: Spectre Silent Endurance uses wing assist for extreme endurance and silent propulsion. Spectre Stealth Strike meets all mUSV requirements.

Mit einer Länge von 52 Metern (170 Fuß), einem Gewicht von 250 Tonnen und einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Knoten ist Spectre die bislang größte, schnellste und leistungsfähigste Saildrone-Plattform. Spectre wurde für Kriegsführung gegen U-Boote (Anti-Submarine Warfare, ASW) optimiert, eine Mission, die extreme Ausdauer und eine extrem leise akustische Signatur erfordert. Spectre erreicht dies durch die Nutzung der nachgewiesenen Ausdauer, Zuverlässigkeit und des geräuschlosen Antriebs des Saildrone-Flügelsystems. Aber Spectre wurde von Anfang an auch für den Einsatz ohne Flügel für kinetische Angriffsrollen konzipiert, die höhere Sprintgeschwindigkeiten und diskrete Stealth-Operationen erfordern.

"Spectre ist das Ergebnis von 25 Jahren, in denen die Grenzen des Möglichen unaufhörlich erweitert wurden. Ein einzigartiges Design, das anhand der harten Lektionen aus dem operativen Einsatz in der realen Welt weiterentwickelt wurde", so Richard Jenkins, Gründer und CEO von Saildrone. "Spectre ist kein in Eile fertiggestelltes Fahrzeug, das nur dazu dient, die Anforderungen einer bestimmten Ausschreibung zu erfüllen. Spectre wurde im Laufe mehrerer Jahre in sorgfältiger Arbeit weiterentwickelt, um den operativen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und entscheidende Leistungslücken im Bereich der Kriegsführung gegen U-Boote zu schließen."

Wie die Saildrone Voyager und Surveyor nutzt auch Spectre Wind- und Solarenergie sowie Dieselantrieb, aber Spectre ist kein gewöhnliches Dieselschiff. Spectre verfügt über eine Doppelwellenanlage mit einem kombinierten Elektro- und Dieselantrieb, der einen nahezu geräuschlosen Elektroantrieb mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12 Knoten ermöglicht, bevor die 5.000 PS starken Caterpillar-Dieselmotoren anspringen, um das Schiff mit vollem Tank und einer Nutzlast von 25.000 kg auf bis zu 27 Knoten zu beschleunigen. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten und einer Nutzlast von 25.000 kg beträgt die Reichweite von Spectre 3.280 Seemeilen bei ruhiger See und 2.790 Seemeilen bei Seegang der Stufe 4 (gegenläufige Wellen). Verstellpropelleranlagen ermöglichen einen äußerst effizienten Betrieb im gesamten Geschwindigkeitsbereich und gewährleisten kontrollierbare akustische Signaturen sowie einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten für Schleppkörper wie Thin-Line-Schlepparrays und Sonarsysteme mit variabler Tiefe.

Das verborgene Ladedeck bietet Platz für containerisierte Ladungen, die von zwei 40-Fuß-Containern über bis zu fünf 20-Fuß-Container oder eine Mischung aus verschiedenen Konfigurationen dazwischen reichen. Durch diese einzigartige Anordnung nahe der Wasserlinie lassen sich Ladungen problemlos über das Heck entladen, während die Schanzkleider sie vor unerwünschten Beobachtern und der bei hohen Geschwindigkeiten und rauer See unerbittlich auftreibenden Gischt schützen. Die maximale Nutzlastkapazität von Spectre beträgt über 70 Tonnen.

"Spectre markiert einen bahnbrechenden Fortschritt für die Oberflächenkriegsführung auf See. Dank der hohen Ausdauer, der Flexibilität bei der Nutzlast und der nahtlosen Integration in moderne Raketen- und Sonarsysteme wird die US Navy ein ausdauerndes, schwer erkennbares unbemanntes Wasserfahrzeug (Unmanned Surface Vehicle, USV) erhalten, das ein breites Spektrum an maritimen Missionen erfüllen kann", sagte Paul Lemmo, Vice President und General Manager für Sensoren, Effektoren und Missionssysteme bei Lockheed Martin. "Lockheed Martin ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Saildrone diese Fähigkeit Realität werden zu lassen, und wir freuen uns darauf, die Leistungsfähigkeit des Systems bei den bevorstehenden Live-Feuer-Demonstrationen auf See unter Beweis zu stellen."

Die Performance von Spectre ist keine reine Theorie; sie wurde im Schlepptank von Force Technologies in Kopenhagen, Dänemark, überprüft und getestet. Im Rahmen von monatelangen Tests und Weiterentwicklungen an einem Modell im Maßstab 1:7 wurden die Anforderungen an die Antriebsleistung sowie das Seeverhalten unter Bedingungen bis zur Höchstgeschwindigkeit bei Seegang der Stufe 5 überprüft. Nur durch akribische physikalische Tankversuche lassen sich CFD-Ergebnisse verifizieren und Antriebssysteme so optimieren, dass sie im realen Maßstab eine garantierte Leistung erbringen.

Das Spectre-Design wurde von ABS grundsätzlich genehmigt (Approved in Principle, AIP) und erfüllt die Anforderungen der Zertifizierungsklasse für Hochgeschwindigkeits-Marinefahrzeuge. Das Spectre-Design und seine Leistungsfähigkeit wurden durch zwei Jahre Konstruktions- und Testarbeit vollständig von Risiken befreit. Im Verbund mit dem bewährten C2, der Systemsteuerung und der Missionsautonomie von Saildrone bietet Spectre eine beeindruckende sofort einsatzbereite und kurzfristig implementierbare Lösung für viele kritische Anforderungen der Marine der USA und ihrer Verbündeten.

Spectre besteht aus Aluminium und wird in Wisconsin in den Werften von Fincantieri gebaut, die über die Kapazität verfügen, jährlich fünf Spectre-Schiffe zu fertigen. Der Bau wird in Kürze beginnen und das erste Schiff soll Anfang 2027 zu Probefahrten auf See auslaufen.

"Die jahrzehntelange Erfahrung von Saildrone im Betrieb unbemannter Oberflächenfahrzeuge in Kombination mit den einzigartigen Eigenschaften von Spectre als Multi-Mission-Plattform sind ein idealer Anwendungsfall für das ausgewiesene Expertenwissen der Fincantieri Marine Group in der Serienfertigung von Aluminiumschiffen. Wir freuen uns, uns diesem beeindruckenden Team anzuschließen und den Streitkräften diese Fähigkeiten zeitnah zur Verfügung stellen zu können" so George Moutafis, CEO der Fincantieri Marine Group.

Der 43 Meter (140 Fuß) lange Saildrone-Flügel aus Verbundwerkstoffen wird von American Magic Services (AMS) im American Magic High Performance Center in Pensacola, Florida, gefertigt. AMS kann dabei auf seine langjährige Erfahrung im High-Performance-Segeln beim America's Cup zurückgreifen und bringt fortschrittliche Kompetenzen in der Verbundwerkstofftechnik und -fertigung in das Projekt ein. Aufbauend auf seiner Erfahrung in der Schifffahrts-, Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie ist AMS in der Lage, fünf Spectre-Flügel pro Jahr zu produzieren.

"Saildrone hat den Standard für Innovation und Performance bei unbemannten Systemen gesetzt, und wir sind stolz, die Weiterentwicklung der Spectre-Plattform zu unterstützen", so Tyson Lamond, CEO von American Magic Services. "Im American Magic High Performance Center in Pensacola, das in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Stützpunkten der Marine und Seestreitkräfte der USA liegt, verbinden wir erstklassige Verbundwerkstofffertigung mit einer bewährten Hochleistungskultur. Damit sind wir bestens aufgestellt, um die Anforderungen, die diese Plattform stellt, zu erfüllen."

Durch die Zusammenarbeit mit Lockheed Martin hat Saildrone die Kompatibilität des Spectre-Designs mit einer Vielzahl von Nutzlasten von Lockheed Martin sichergestellt, einschließlich schlanker Schleppantennen wie dem TB29 und dem Mk70-VLS-Werfer. Spectre kann zwei Mk70 transportieren und das CAPTAS-4-Sonarsystem mit variabler Tauchtiefe von Thales/AAC einsetzen.

Über Saildrone

Saildrone ist ein Unternehmen für maritime Verteidigung, das mit unermüdlicher Leidenschaft Spitzenleistungen anstrebt. Die autonomen Systeme von Saildrone sind für den Einsatz in den härtesten Umgebungen der Welt entwickelt worden und bieten sowohl Nutzlastkapazitäten als auch kontinuierliche, weiträumige Aufklärung, um fundierte Entscheidungen über das gesamte Spektrum von Verteidigungsmissionen hinweg zu ermöglichen. Durch den Einsatz von KI, fortschrittlichen Sensorsystemen und erneuerbarer Energie für unübertroffene Ausdauer auf See erzielt Saildrone überlegene Multi-Domain-Wirkung von der Machtprojektion über kontinuierliche Leistungserbringung im Bereich Nachrichtendienst, Aufklärung und Überwachung (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR) bis hin zur Echtzeit-Erkennung und -Verfolgung von Bedrohungen bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten und Risiken. Saildrone kann weltweit auf nachweisbare Erfolge im maritimen Einsatz verweisen und erweitert die Grenzen autonomer maritimer Operationen, um Entscheidungsträgern und Einsatzkräften den dauerhaften Vorteil zu verschaffen, ihre Gegner heute auszustechen und die entscheidenden Fähigkeiten von morgen aufzubauen.

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