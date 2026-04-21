Kanada baut seine Verteidigung um - und ein Unternehmen aus Ontario ist bereits mittendrin, statt nur zuzuschauen. Volatus Aerospace hat sich in kurzer Zeit vom kommerziellen Drohnenanbieter zu einer integrierten Plattform für Verteidigung, Industrie und Training entwickelt. Wer die aktuellen Zahlen durchsieht, findet spannende Details. Es gibt ein wachsendes Verteidigungsgeschäft, wiederkehrende Serviceerlöse und eine Bilanz, die weitere Expansion erlaubt. Die entscheidende Frage für Investoren ist nicht mehr, ob Volatus liefern kann, sondern wie schnell der Markt diese Geschichte begreift.Den vollständigen Artikel lesen ...
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