Wolfram entwickelt sich im Schatten geopolitischer Spannungen zu einem der strategisch wichtigsten Metalle der Welt. Mit dem höchsten Schmelzpunkt aller Elemente, enormer Härte und hoher Dichte ist es für Rüstung, Halbleiter und Zukunftstechnologien wie Kernfusion unverzichtbar. Und die Lage verschärft sich zunehmend. Exportbeschränkungen aus China, neue US-Gesetze zur Rohstoffsicherung und eine strukturelle Angebotslücke treiben die Preise massiv nach oben. Der APT-Preis hat bereits die Marke von 3.000 USD je MTU überschritten, Tendenz weiter steigend. In diesem Umfeld rückt Almonty Industries besonders in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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