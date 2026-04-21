© Foto: DALL-EAST verliert einen Satelliten und die Aktie taucht ab. Schlechter hätte die Woche für den Satellitenbetreiber nicht beginnen können. Aber AST hat keinen Fehler gemacht. Ist der Rücksetzer für Anleger eine Chance?Ein Fehler, den AST Spacemobile nicht zu verantworten hat, vermiest der Aktie den Wochenstart mit einem zweistelligen Minus - ein klassischer Reflex auf operative Rückschläge in der Raumfahrt. Nach dem dritten Start der New-Glenn-Rakete von Blue Origin wurde der Satellit BlueBird 7 in einer zu niedrigen Umlaufbahn ausgesetzt. Zwar gelang die Trennung von der Rakete und auch die Aktivierung des Satelliten - doch die Höhe reichte nicht aus, um mit den eigenen Triebwerken stabil im …Den vollständigen Artikel lesen
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