DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp im Plus
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 4 Ticks auf 125,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,98 Prozent und das -tief bei 125,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.548 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 10 Ticks auf 108,8 Prozent - der Bobl-Future 2 Ticks auf 116,03 Prozent.
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April 21, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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