Barnes Molding Solutions hat einen neuen Namen: SPECTRIX. Er steht ab sofort für das gesamte Spektrum im Kunststoff Spritzguss, das der Unternehmensverbund mit seinen führenden Marken Männer, Foboha, Synventive, Priamus, Thermoplay und Gammaflux anbietet. Die auf der Chinaplas bekanntgegebene Änderung verdeutlicht das Bündeln der Kernelemente in einer Organisation: von der Bauteilauslegung und Materialauswahl über Heißkanal- und Werkzeugtechnik bis hin zu Sensorik, Regeltechnik und Produktion von Komponenten. Im operativen Geschäft bleiben alle Ansprechpartner, Verträge und Prozesse weiterhin gültig.

Konsequente Ausrichtung auf den internationalen Markt

SPECTRIX richtet sich unter seinem Präsidenten Marcello Vendemiati konsequent auf den internationalen Markt aus und nutzt hier Wachstumschancen. Dies wurde zuletzt bei der Eröffnung der neuen Fertigungsstätte in Pune/Indien sichtbar. Ein weiterer Produktionsstandort wird in Kürze in den USA im Gebiet Detroit eröffnet.

Der Name SPECTRIX spiegelt neben "Spectrum" und "Plastics" auch die Schlüsselqualifikationen Expertise, Erfahrung und Exzellenz wider. Der Slogan "Enduring Advantage Engineered" erklärt, worum es geht: Nachhaltige ganzheitliche Vorteile, die für den Kunden durch technisch ausgereifte Lösungen entstehen.

Teilefertigung als neuer Service

Für OEMs und Großserienfertiger aller Branchen bietet SPECTRIX aus einer Hand die End-to-end-Wertschöpfungskette vom Bauteildesign bis zur weltweiten Produktion. Dies umfasst für sehr komplexe Projekte auch einen neuen Service: Bei Spezialanwendungen können Kunden nun Fertigungskapazitäten von SPECTRIX nutzen und beispielsweise von der Leistungsfähigkeit der Würfelwerkzeuge profitieren, ohne selbst entsprechende Anlagen vorhalten zu müssen.

Gleichbleibender Anspruch unter dem Namen SPECTRIX

Bislang befand sich die Unternehmensgruppe Molding Solutions mit ihren Marken Männer, Foboha, Synventive, Priamus, Thermoplay und Gammaflux unter dem Dach der Barnes Gruppe. Im Rahmen der Neuorganisation durch den Eigentümer Apollo wurde Barnes in einen Luftfahrt- und einen Industriebereich aufgespalten. Die Molding Solutions Gruppe innerhalb des Industriebereichs firmiert künftig unter der Marke SPECTRIX. Durch eigene Führungsteams und Organisationsstrukturen können so schneller und flexibler individuelle Wertschöpfungswege beschritten werden. Marcello Vendemiati, Präsident von SPECTRIX, versichert seinen Kunden: "Auch wenn sich Name und Erscheinungsbild zu SPECTRIX ändern, bleibt eines bestehen: der Anspruch an Präzision, Zuverlässigkeit und nachhaltige Performance."

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