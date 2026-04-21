Die Dell-Aktie hat gestern ein neues Allzeithoch erreicht und damit ihre starke Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Aus charttechnischer Sicht bleibt der Trend damit klar intakt und sendet ein starkes Signal an den Markt. Nach dem Sprung auf Rekordniveau stellt sich nun die Frage, ob die Rallye weiterläuft oder Gewinnmitnahmen einsetzen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Dell-Aktie Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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