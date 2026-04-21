LAS VEGAS, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond, ehemals Qodea, hat heute bekannt gegeben, dass es mit dem Google Cloud Security 2026: Managed Security Service Provider - EMEA-Award ausgezeichnet wurde.

Beyond erhält diese Auszeichnung für seinen Beitrag zum Google-Cloud-Ökosystem. Das Unternehmen unterstützt gemeinsame Kunden dabei, von menschenzentrierten zu KI-gestützten Abwehrsystemen überzugehen, indem es Sicherheitsabläufe in ein Google-zentriertes Agentic SOC migriert und modernisiert und so automatisierten, datengestützten Schutz bietet.

"Was Beyond für einige der komplexesten Unternehmen weltweit geleistet hat, führt eindrucksvoll vor Augen, wozu Google SecOps in Verbindung mit exzellentem Managed-Service-Know-how in der Lage ist. Die Fähigkeit, aus massiven Telemetriedaten hochpräzise, direkt nutzbare Erkenntnisse zu ziehen und Kunden damit echten proaktiven Schutz zu bieten, macht diese Auszeichnung mehr als verdient." Wunan Li, Director, Google Cloud Security Channel Sales and Business Development.

Beyond hat den Bereich Managed Security neu definiert: durch die gemeinsame Entwicklung eines Google-zentrierten Agentic SOC und die Unterstützung von Unternehmenskunden aus dem Einzelhandel, dem Finanzdienstleistungssektor und dem öffentlichen Bereich beim Wechsel zu adaptiven, KI-gestützten Sicherheitsoperationen.

"Wir fühlen uns geehrt, als Managed Security Service Provider für EMEA ausgezeichnet worden zu sein. Mit der Weiterentwicklung des Agentic SOC überwinden wir die Grenzen traditioneller, auf menschlicher Ebene operierender Sicherheitsmodelle und liefern eine KI-gestützte Verteidigung, die schneller, anpassungsfähiger und auf die Herausforderungen des Jahres 2026 und darüber hinaus ausgelegt ist." Adam Casey, SVP, Beyond Secure.

Im Laufe des Jahres 2025 erzielte Beyond wegweisende Ergebnisse in der Branche, darunter die Transformation von Multi-Entity-Umgebungen zu einem hybriden Agentic SOC sowie die Zusammenfassung umfangreicher Erkenntnisse zu hochpräzisen, umsetzbaren Tickets für unsere Unternehmenskunden. Diese Ergebnisse - ermöglicht durch Google Threat Intelligence und Google SecOps - setzen einen neuen Maßstab für Managed Security in der Region.

Als führender Google-First-Engineering-Partner in Europa definiert Beyond immer wieder neu, wie unternehmensgerechte, KI-gestützte Sicherheit im großen Maßstab aussieht. "Unser Team hat die Lücke zwischen traditionell ausgelagerter Sicherheit und der Zukunft des Agentic SOC geschlossen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Beyond Secure-Team." Dan Baker, CISO, Beyond Secure.

Beyond agiert im Zentrum des Google-Cloud-Ökosystems - sowohl als strategischer Lieferpartner als auch als vertrauenswürdiger Dienstleister für Google selbst. Diese Doppelrolle steht nicht nur für technische Exzellenz, sondern auch für gegenseitiges Vertrauen auf höchstem Niveau. Als Google-First-Partner mit konsequentem Single-Platform-Fokus bietet Beyond seinen Kunden tiefgreifende Engineering-Kompetenz, engere Sicherheitsintegration und besser planbare wirtschaftliche Ergebnisse.

Über Beyond:

Beyond ist ein Google-First-Engineering-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung modernster Technologien in großem Maßstab spezialisiert hat. Mit über 700 Google-Cloud-Experten in ganz Europa* und Nordamerika treibt Beyond die KI-gestützte Cloud-Transformation voran. Beyond hat sich ausschließlich auf Google Cloud spezialisiert und kombiniert evidenzbasierte KI, proprietäre Plattformen und diszipliniertes Engineering, um Infrastruktur und Anwendungen zu modernisieren, die Sicherheit zu stärken und messbare Geschäftsergebnisse in großem Maßstab zu liefern.

Als Europas größter Google-First-Partner genießt Beyond das Vertrauen regulierter Finanzinstitute, globaler Einzelhändler und führender Technologiemarken und löst komplexe Probleme mit Präzision, Leistung und nachhaltiger Wirkung.

Hinweis: In Europa wird aus rechtlichen Gründen weiterhin "Qodea …powered by Beyond" beibehalten

Beyond: Kurzüberblick

700 Google-Cloud-Experten

Präsenz in: Großbritannien, Europa, Nordamerika

Schwerpunkte: Cloud Engineering, KI-Aktivierung, Infrastrukturmodernisierung, Sicherheit, Arbeitsplatz-Transformation

Jüngste Akquisitionen: TIQQE (Skandinavien)

Google-Partnerschaft: strategischer Lieferpartner und Google als Kunde





Biografien von Führungskräften: bio Doc