© Foto: Dall-EHSBC setzt in der Berichtssaison auf Alphabet und Amazon als aussichtsreiche Gewinner unter den "Magnificent Seven" dank des anhaltenden KI- und Cloud-Booms.Zum Auftakt der Berichtssaison positioniert sich die britische Großbank HSBC klar und rückt unter den viel beachteten "Magnificent Seven" insbesondere Alphabet und Amazon in den Fokus. Trotz geopolitischer Spannungen und erhöhter Marktvolatilität sehen die Analysten erhebliches Kurspotenzial. Gewinnwachstum über historischem Durchschnitt Die Erwartungen an die laufende Berichtssaison sind hoch. Laut Daten von S&P Capital IQ wird für das erste Quartal ein Gewinnwachstum je Aktie von 12,3 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert. Damit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE