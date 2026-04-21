Von KI-Energie bis Waste-to-Energy: Global Power erweitert seine Position im globalen Infrastrukturmarkt

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Während sich die Märkte derzeit nahezu ausschließlich auf künstliche Intelligenz und die dafür benötigte Infrastruktur konzentrieren, hat Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) einen wichtigen Schritt unternommen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) veröffentlicht.

Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) hat einen Schritt unternommen, der die strategische Ausrichtung des Unternehmens in bemerkenswerter Weise erweitert.

Das Unternehmen hat eine Interessenbekundung (Expression of Interest) für die mögliche Entwicklung einer 15-Megawatt-Waste-to-Energy-Anlage in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo, eingereicht. Auf den ersten Blick mag dieses Projekt wenig mit den zuvor kommunizierten Initiativen in Nordamerika zu tun haben - insbesondere mit den Aktivitäten rund um dezentrale Energieversorgung für Rechenzentren und Hochleistungs-Computing.

Doch bei näherer Betrachtung fügt sich dieser Schritt klar in ein übergeordnetes strategisches Bild ein: die Identifikation struktureller Energieengpässe und deren adressierbare Lösungen durch skalierbare Infrastrukturprojekte.



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EIN ANDERER MARKT - DAS GLEICHE GRUNDPROBLEM

Das geplante Projekt in Kinshasa basiert auf einer völlig anderen Ausgangslage als Projekte in entwickelten Märkten, ist jedoch nicht weniger relevant.

Kinshasa gehört zu den am schnellsten wachsenden Metropolen weltweit, mit einer geschätzten Bevölkerung von rund 18,5 Millionen Menschen. Täglich fallen dort mehr als 7.000 Tonnen kommunaler Abfall an. Dies stellt nicht nur ein erhebliches Umwelt- und Infrastrukturproblem dar, sondern gleichzeitig auch eine potenzielle Ressource für Energiegewinnung.

Das von Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) skizzierte Konzept sieht vor, etwa 1.000 Tonnen Abfall pro Tag als Ausgangsstoff zu nutzen, um eine 15-Megawatt-Anlage zur Stromerzeugung zu betreiben. Ziel ist es, aus kommunalem Abfall kontinuierlich verfügbare elektrische Energie zu erzeugen, die in das nationale Stromnetz eingespeist werden kann.

In Regionen, in denen sowohl die Energieversorgung als auch die Abfallwirtschaft unter Druck stehen, adressiert ein solches Modell gleich mehrere Herausforderungen gleichzeitig.

GRUNDLASTFÄHIGE ENERGIE IN EINEM ANGESPANNTEN SYSTEM

Ein entscheidender Vorteil von Waste-to-Energy-Anlagen liegt in ihrer Fähigkeit, kontinuierlich Strom zu produzieren. Im Gegensatz zu erneuerbaren Energiequellen wie Solar- oder Windenergie, die von äußeren Bedingungen abhängig sind, können solche Anlagen bei stabiler Rohstoffzufuhr dauerhaft betrieben werden.

Damit gehören sie zur Kategorie der sogenannten Grundlastenergie - ein zentraler Baustein in Energiesystemen, die auf Stabilität und Verlässlichkeit angewiesen sind.

Gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen Stromnetze oft bereits stark ausgelastet sind, gewinnt diese Form der Energieerzeugung zunehmend an Bedeutung.

EINORDNUNG IN DIE ÜBERGEORDNETE STRATEGIE

Auch wenn das Projekt in Kinshasa geografisch und operativ von den nordamerikanischen Aktivitäten abweicht, ist es strategisch konsistent.

In entwickelten Märkten konzentriert sich Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) auf dezentrale, wasserstoffbasierte Energiesysteme zur Versorgung energieintensiver Anwendungen wie Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Diese Initiativen entstehen vor dem Hintergrund eines wachsenden Problems: bestehende Stromnetze können mit der Nachfrage moderner Rechenleistung zunehmend nicht mehr Schritt halten.

In Märkten wie dem Kongo stellt sich die Herausforderung anders dar. Hier geht es nicht nur um zusätzliche Energie, sondern um grundlegende Infrastruktur: Stromversorgung, Abfallmanagement und urbane Entwicklung.

Die zugrunde liegende These bleibt jedoch identisch: Die Nachfrage nach Energie wächst schneller als die Systeme, die sie bereitstellen sollen.

LOKALE PARTNERSCHAFT ALS SCHLÜSSEL ZUR UMSETZUNG

Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) verfolgt das Projekt in Zusammenarbeit mit der Dhatu Group aus Uganda. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Faktor, da Projekte in Schwellenländern ein tiefes Verständnis lokaler Gegebenheiten erfordern.

Dazu gehören:

regulatorische Rahmenbedingungen

politische Strukturen

operative Umsetzung vor Ort

Die Einbindung eines regionalen Partners ermöglicht es, diese Aspekte frühzeitig zu berücksichtigen und potenzielle Projekte realistisch zu evaluieren.

FRÜHPHASE - MIT KLAREM ENTWICKLUNGSPFAD

Die Einreichung einer Interessenbekundung stellt den ersten Schritt eines möglichen Entwicklungsprozesses dar. Zum aktuellen Zeitpunkt existieren keine verbindlichen Vereinbarungen, und es besteht keine Garantie, dass das Projekt umgesetzt wird.

Typischerweise folgen in dieser Phase:

technische Machbarkeitsstudien

wirtschaftliche Analysen

Umweltprüfungen

regulatorische Abstimmungen

Erst nach Abschluss dieser Schritte kann ein Projekt in die konkrete Planungs- und Bauphase übergehen.

ERWEITERUNG DER PLATTFORM

Für Investoren liegt die Bedeutung dieser Entwicklung weniger in der unmittelbaren Projektgröße, sondern vielmehr in der strategischen Erweiterung des Geschäftsmodells.

Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) entwickelt sich zunehmend von einem technologieorientierten Unternehmen zu einer breiter aufgestellten Infrastrukturplattform.

Das Unternehmen adressiert unterschiedliche Märkte mit jeweils spezifischen Anforderungen:

In Nordamerika: Energie für KI und Rechenzentren

In Afrika: Energieversorgung und Abfallinfrastruktur

Diese Diversifikation kann langfristig zu einer robusteren Positionierung im globalen Energiemarkt beitragen.

DIE ROLLE VON SCHWELLENLÄNDERN

Schwellenländer werden in den kommenden Jahrzehnten eine zentrale Rolle im globalen Energiemarkt spielen. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Industrialisierung führen zu einem starken Anstieg des Energiebedarfs.

Gleichzeitig bieten diese Märkte die Möglichkeit, moderne Technologien direkt zu implementieren, ohne bestehende, veraltete Systeme vollständig ersetzen zu müssen.

Waste-to-Energy ist ein Beispiel für einen solchen Ansatz: Ein bestehendes Problem wird in eine Energiequelle umgewandelt - vorausgesetzt, das Projekt ist technisch und wirtschaftlich tragfähig.

RISIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN

Wie bei allen Projekten in dieser Phase bestehen auch hier wesentliche Risiken:

keine gesicherte Umsetzung

Abhängigkeit von regulatorischen Entscheidungen

Finanzierungsbedarf

operative Herausforderungen vor Ort

Zusätzlich kommen in Schwellenländern Faktoren wie politische Stabilität und Währungsrisiken hinzu.

Diese Aspekte müssen im weiteren Projektverlauf sorgfältig bewertet werden.

FAZIT

Die Einreichung der Interessenbekundung für ein Waste-to-Energy-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo stellt einen weiteren Schritt in der strategischen Entwicklung von Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) dar.

Auch wenn sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, zeigt es, dass das Unternehmen aktiv verschiedene Märkte und Anwendungsbereiche im Energiesektor adressiert.

Übergeordnet wird ein Trend zunehmend sichtbar:

Ob im Kontext von künstlicher Intelligenz oder urbaner Infrastruktur - der Bedarf an zuverlässiger Energie wächst weltweit.

Die zentrale Frage ist nicht mehr, ob dieser Bedarf weiter steigen wird.

Sondern:

Wie und von wem er gedeckt wird.

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