Künftig könnte KI dabei helfen, denjenigen eine Stimme zu verleihen, die sie verloren haben oder nicht richtig einsetzen können. Forscher:innen haben dafür ein System entwickelt, um Sprache aus Muskelbewegungen zu erstellen. Wie das funktioniert. Schon heute verändert KI den Medizinsektor - primär durch Chatbots, die von User:innen zu Gesundheitsthemen befragt werden. Doch KI kann noch viel mehr für Menschen tun, die körperliche Einschränkungen haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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