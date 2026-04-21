Ludwigshafen/Mannheim (ots) -Laura Nowak startet als "Working Mom" heute wieder zusammen mit Ben Salzner und Solin Hamawandi in die neue Staffel der RPR1.- Morningshow."Nachdem ich sogar beim Kinderarzt gefragt wurde, wann ich wieder zu hören bin, freue ich mich unglaublich endlich wieder zurückzukommen. Unser Sohn Henry ist inzwischen sechs Monate alt und passt jetzt zuhause auf meinen Mann auf - oder war es andersrum? Ich liebe meinen Job, das habe ich bei meinem Abschied in den Mutterschutz schon gesagt und bin jetzt - wie tausend andere Frauen in Rheinland-Pfalz eine Working Mom", sagt RPR1. - Morgenmoderatorin Laura Nowak."Ich freue mich sehr, dass Laura wieder für die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer am Morgen da ist. Wir sind der Familiensender und freuen uns, dass unsere Familie größer geworden ist", sagt Andreas Holz, Programmchef von RPR1.Ben Salzner freut sich darauf, Rheinland-Pfalz künftig im starken Trio mit Laura Nowak und Solin Hamawandi aufzuwecken. Azubine Solin Hamawandi verstärkt das Team der Morningshow auch weiterhin on Air und bringt die Hörerinnen und Hörer mit ihrer guten Laune zum Lachen. Der Morgen bei RPR1. ist damit jetzt noch unterhaltsamer - die Radiofamilie ist gewachsen. Die "Guten Morgen Show" für Rheinland-Pfalz: Montag bis Freitag von 5 bis 9 Uhr bei RPR1.Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und ROCK FM. Mit insgesamt 5,863 Millionen Hörer pro Tag (ma 2026 Audio I Addition der Hörer pro Tag) und 14,422 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2026 IP Audio I) erreicht die Audiotainment Südwest Media Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Niedersachsen, in Hamburg, in Bremen sowie in Berlin und Brandenburg.RPR1. ist das reichweitenstärkste Hörfunkprogramm aus Rheinland-Pfalz. Gestartet als erster landesweiter privater Radiosender in Deutschland ist RPR1. heute eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte Medienmarke in Deutschland.Mit hoher Informationskompetenz, abwechslungsreichem Musik-Mix, regionalen Events und Comedy sowie stündlichen Nachrichten aus Rheinland-Pfalz und seinen Regionen ist RPR1. fest bei den Menschen im Südwesten verankert.Kernzielgruppe sind Menschen im Südwesten zwischen 30 und 59 Jahren.Das Programm wird regionalisiert für die Großräume Koblenz, Trier, Mainz sowie Ludwigshafen, es ist auch in Teilen NRWs und Baden-Württembergs zu empfangen.Der gemeinnützige Verein "RPR Hilft e.V." unterstützt seit vielen Jahren Familien und Hilfsorganisationen in Rheinland-Pfalz.RPR1. erreicht 1,243 Millionen Hörer pro Tag (ma 2026 Audio I) und generiert 2,170 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2026 IP Audio I). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Audiotainment Süpdwest GmbH & Co. KGMichael WeilandPressesprecherDudenstrasse12-2668167 MannheimTel.: 0172 / 3822469,E-Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: RPR1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164357/6259300