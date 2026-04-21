© Foto: picture alliance / BELGA | BENOIT DOPPAGNEThales überrascht mit starken Umsätzen im Rüstungsgeschäft, doch beim Auftragseingang zeigen sich Schwächen.Europas größter Verteidigungstechnologiekonzern Thales meldete am Dienstag einen Umsatz im ersten Quartal, der die Analystenprognosen deutlich übertraf, wie Reuters berichtet. Die Einnahmen stiegen organisch um fast 10 Prozent, was auf stark gestiegene Lieferungen von Verteidigungsgütern zurückzuführen ist. Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 5,32 Milliarden Euro (6,27 Milliarden US-Dollar), ein organisches Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Verteidigungsbereich, der allein mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachte, profitierte von …Den vollständigen Artikel lesen
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