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Stake geht eine Partnerschaft mit ACE & Company ein, um eine Sekundärhandelsplattform für Immobilien-Anteile in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu entwickeln



21.04.2026 / 08:20 CET/CEST

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Das strategische Joint Venture zielt darauf ab, die Liquidität, Transparenz und das Vertrauen der Anleger in die Immobilienangebote von Stake in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stärken DUBAI, VAE, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Stake , die führende digitale Immobilieninvestitionsplattform in der MENA-Region, und ACE & Company , eine weltweit tätige Investmentgruppe mit Sitz in der Schweiz, die sich auf private Märkte spezialisiert hat und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2,0 Milliarden US-Dollar aufweist, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Entwicklung von Liquiditätslösungen für Anleger in Stake-Produkten voranzutreiben. Die Vereinbarung konzentriert sich zunächst auf das Immobilienportfolio der Plattform in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das über sogenannte "Prescribed Companies" gehalten wird - diese entsprechen den Special Purpose Vehicles (SPVs) im DIFC. Die Initiative zielt darauf ab, einen liquideren, transparenteren und effizienteren Marktplatz für Investoren zu schaffen, die über die Plattform von Stake in Immobilienanteile investieren möchten. Durch die Kombination des innovativen Zugangsmodells von Stake mit der langjährigen Erfahrung von ACE & Company im Bereich privater Marktinvestitionen und Sekundärtransaktionen soll die Partnerschaft das Investitionsökosystem rund um Immobilienanteilsstrukturen in den Vereinigten Arabischen Emiraten stärken. Das Joint Venture spiegelt das Vertrauen beider Unternehmen in die langfristigen Fundamentaldaten der Vereinigten Arabischen Emirate wider. In einer Zeit erhöhter regionaler Unsicherheit zeichnen sich die VAE weiterhin durch wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, politische Stabilität, eine hochwertige Infrastruktur und anhaltendes globales Investoreninteresse aus. Diese Eigenschaften haben dazu beigetragen, das Land als eines der attraktivsten Ziele der Region für langfristiges Immobilienkapital zu positionieren. Durch das geplante Sekundärmarkt-Infrastruktur-Framework sollen Anleger in Stake-Produkten von größerer Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Bestände, verbesserter Transparenz hinsichtlich der Marktpreisbildung und klareren Wegen zur Liquidität profitieren. Im Gegenzug dürfte der breitere Markt von erhöhter Stabilität, einer stärkeren Preisbildung sowie einer gesteigerten Beteiligung und einem größeren Vertrauen in Immobilienanteile als investierbare Anlageklasse profitieren. Das Rahmenwerk unterliegt den bestehenden, von der DFSA genehmigten regulatorischen Genehmigungen von Stake und bietet Anlegern damit eine etablierte Aufsicht und regulatorische Klarheit. Stake wird von der DFSA reguliert, der unabhängigen Aufsichtsbehörde für Geschäfte, die vom oder innerhalb des DIFC aus getätigt werden. Für Stake markiert die Partnerschaft einen wichtigen Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Plattform, der über den Zugang zu Eigentumsanteilen hinausgeht und auf die Entwicklung einer ausgereifteren Marktinfrastruktur abzielt. Für ACE & Company stützt sich die Zusammenarbeit auf die umfassende Erfahrung des Unternehmens im Bereich Private Equity und Sekundärmarkt, um Liquiditätslösungen in einem schnell wachsenden Segment der alternativen Anlagelandschaft zu erschließen. Das etablierte Rahmenwerk für private Märkte des DIFC und insbesondere dessen Vorschriften für "Prescribed Companies" waren für die Ermöglichung dieses Modells von zentraler Bedeutung und stellten die institutionelle und rechtliche Infrastruktur bereit, auf der diese Innovation im Bereich der Sekundärtransferfazilitäten aufbaut. Manar Mahmassani, Mitbegründer und Co-CEO von Stake sagte:

"Die VAE haben schon immer diejenigen belohnt, die mit Überzeugung in das Land investieren, und genau dafür steht diese Partnerschaft. Stake entstand in einer Krise. Wir starteten während der COVID-Pandemie, als die globalen Immobilienmärkte zu kämpfen hatten und Dubais Immobilienbranche ihren Tiefpunkt erreicht hatte. Was wir sahen, war ein Markt, der keineswegs zusammengebrochen, sondern fundamental solide war und nur eine vorübergehende Herausforderung durchlief. Diese Überzeugung ist uns immer geblieben. Heute blickt die Welt auf die Region, und wir wollen unmissverständlich klarstellen, wo wir stehen: Wir setzen auf Dubai, und wir setzen auf die VAE. Dies ist nicht der Moment, sich zurückzuziehen: Es ist der Moment, die institutionelle Infrastruktur aufzubauen, die dieser Markt verdient. Genau darum geht es bei dieser Partnerschaft - um einen reifen, widerstandsfähigen Markt, der institutionelles Vertrauen und langfristig gebundenes Kapital anzieht." Sherif El Halwagy, Partner und Mitbegründer von ACE & Company sagte: "Aufgrund unserer fast zwanzigjährigen Erfahrung darin, Investoren in privaten Marktökosystemen über Sekundärmarkttransaktionen Liquidität zu bieten, sehen wir enorme Chancen im Immobilien-Sekundärmarkt der VAE. Diese Partnerschaft spiegelt unsere Überzeugung von den langfristigen Fundamentaldaten des Landes und unseren disziplinierten Ansatz beim Kapitaleinsatz in hochwertige Vermögenswerte wider. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen zu Investoren und Partnern in der gesamten Region weiter zu stärken." Die Partnerschaft ist darauf ausgelegt, allen Beteiligten im gesamten Ökosystem Vorteile zu bieten. Bestehende Investoren gewinnen zusätzliche Optionen und Transparenz, potenzielle Investoren gewinnen größeres Vertrauen in die Struktur, und der Markt profitiert von stärkeren Liquiditätsmechanismen, einer skalierbaren Quelle für permanentes/langfristiges Kapital und einem stärker institutionalisierten Rahmen für die Beteiligung. Da sich das fraktionierte Eigentum weltweit weiter durchsetzt, sind Stake und ACE & Company davon überzeugt, dass eine robuste Sekundärinfrastruktur eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des langfristigen Wachstums des Sektors spielen wird. Das Joint Venture steht für ein gemeinsames Engagement nicht nur für Produktinnovation, sondern auch für den Aufbau der zugrunde liegenden Marktarchitektur, die für eine nachhaltige Expansion in den VAE und darüber hinaus erforderlich ist. Informationen zu Stake Stake wurde 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet und ist ein im DIFC ansässiges Fintech-Unternehmen sowie die führende Plattform für Immobilieninvestitionen in der MENA-Region und darüber hinaus. Stake unterliegt hinsichtlich der Immobilienanteile der Aufsicht der Dubai Financial Services Authority (DFSA) und hinsichtlich des Fondsvertriebs der Aufsicht der Capital Market Authority (CMA) in Saudi-Arabien. Dabei hat Stake eine Community mit über 2 Millionen Nutzern aus mehr als 211 Ländern aufgebaut und über 450.000 Investitionen in mehr als 600 Immobilien und 4 private Immobilienfonds ermöglicht, wobei bis heute über 70 Millionen AED an Mieteinnahmen ausgezahlt und Immobiliengeschäfte im Wert von über 1,5 Milliarden AED getätigt wurden. Informationen zu ACE & Company ACE & Company ist eine globale Investmentgruppe mit Schwerpunkt auf privaten Märkten, die ein Vermögen von mehr als 2,0 Milliarden US-Dollar verwaltet und über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentbereich verfügt. Das Unternehmen investiert im Rahmen von drei Kernstrategien - Venture, Independent Sponsors und Secondaries - und bietet damit ein diversifiziertes Engagement sowie differenzierte Renditechancen über den gesamten Lebenszyklus der privaten Märkte hinweg. ACE & Company hat seinen Hauptsitz in Genf und unterhält Niederlassungen in Zürich, London, New York und Kairo. Medienkontakte

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