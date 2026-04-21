Die europäischen Märkte tendieren am Dienstagmorgen etwas fester udn zeigen sich weiter unaufgeregt. Nun schauen alle auf den Mittwoch, wenn die Waffenruhe offiziell ausläuft - oder auch nicht. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Verhandlungen in Islamabad. Jedenfalls: Der Iran dürfte an den Gesprächen in Pakistan teilnehmen.
In Europa überzeugten Thales (Auftragssprung von 75 % in der Rüstungssparte) und Rio Tinto (9 % mehr Kupferproduktion). Bawag hingegen liefert stark ab, liegt aber bei bei Gewinn und Kernerträgen leicht unter den Schätzungen.
Apple im Fokus: Der angekündigte Rückzug von CEO Tim Cook und die Übergabe an John Ternus im Laufe des Jahres sorgten nachbörslich für leichte Abgaben.
Bankensektor: Bundeskanzler Friedrich Merz erteilte "feindlichen Taktiken" im Bankensektor eine Absage, nachdem die Commerzbank das Übernahmeangebot der UniCredit förmlich zurückgewiesen hat.
Die Berichtssaison beschleunigt. Im Fokus heute:
Danaher (Indikation für Merck KGaA, Siemens Healthineers)3M (Indikation für Henkel)General Electric (Indikation für Siemens Energy, MTU)Northrop Grumman / RTX (Indikation für Rheinmetall, Leonardo)
Zudem rückt die Fed-Nachfolge in den Fokus: Kevin Warsh stellt sich heute den Fragen des Bankenausschusses im Senat.
In Europa überzeugten Thales (Auftragssprung von 75 % in der Rüstungssparte) und Rio Tinto (9 % mehr Kupferproduktion). Bawag hingegen liefert stark ab, liegt aber bei bei Gewinn und Kernerträgen leicht unter den Schätzungen.
Apple im Fokus: Der angekündigte Rückzug von CEO Tim Cook und die Übergabe an John Ternus im Laufe des Jahres sorgten nachbörslich für leichte Abgaben.
Bankensektor: Bundeskanzler Friedrich Merz erteilte "feindlichen Taktiken" im Bankensektor eine Absage, nachdem die Commerzbank das Übernahmeangebot der UniCredit förmlich zurückgewiesen hat.
Die Berichtssaison beschleunigt. Im Fokus heute:
Danaher (Indikation für Merck KGaA, Siemens Healthineers)3M (Indikation für Henkel)General Electric (Indikation für Siemens Energy, MTU)Northrop Grumman / RTX (Indikation für Rheinmetall, Leonardo)
Zudem rückt die Fed-Nachfolge in den Fokus: Kevin Warsh stellt sich heute den Fragen des Bankenausschusses im Senat.
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