Frankfurt/Main (ots) -Gerüche: Oft wird ihre Bedeutung für unseren Alltag erst klar, wenn sie plötzlich fehlen. Der Kaffee am Morgen, das eigene Parfum oder die Düfte beim Kochen, Gerüche sind für die Lebensqualität viel bedeutender als man zunächst denkt. Deshalb rückt der Global CRSwNP Awareness Day am 23.04.2026 eine Erkrankung in den Fokus, die meist unterschätzt wird: CRSwNP, die chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen. Dabei handelt es sich um eine chronische Entzündung der Nasen- und Nasennebenhöhlen, die zu Einschränkungen des Geruchssinns bis hin zum kompletten Verlust des Riechvermögens führen und Betroffene im Alltag deutlich beeinträchtigen kann.Typisch sind eine dauerhaft verstopfte Nase, Gesichtsschmerzen oder ein Druckgefühl und bei vielen Betroffenen ein eingeschränktes oder fehlendes Riechvermögen. Wichtig ist: Neben Basistherapien und Operationen gibt es inzwischen zielgerichtete Therapieoptionen wie Biologika, mit denen sich die Entzündung, die dieser Erkrankung zugrunde liegt, bei bestimmten Patient*innen besser kontrollieren lässt.Wilma hat vor etwa 20 Jahren das erste Mal gemerkt, dass sie nicht riechen kann. Ihre Geschichte zeigt, wie CRSwNP den Alltag verändern kann.Wenn plötzlich vertraute Gerüche fehlenBei Wilma begann es mit Einschränkungen, die zunächst unsichtbar wirkten, aber im Alltag für sie immer mehr zum Zeichen dafür wurden, dass etwas nicht stimmt. "Ich habe gemerkt, dass ich bei Kleinigkeiten, zum Beispiel beim Aussuchen eines Parfums, immer jemanden mitnehmen musste, weil ich mich einfach nicht getraut habe, ein Parfum auszusuchen, das zu mir passt", erzählt sie.Was dahintersteckt: Bei CRSwNP ist der Verlust des Riechvermögens kein vorübergehendes Erkältungssymptom, sondern Teil einer dauerhaften Entzündung. Wer über längere Zeit unter den typischen Symptomen leidet, sollte die Beschwerden in einer HNO-Praxis abklären lassen. Denn langfristig kann der Alltag mit CRSwNP belastend sein und mit Schlafproblemen, schlechterer Konzentration und verminderter Leistungsfähigkeit einhergehen.CRSwNP braucht eine langfristige BehandlungsstrategieIm Verlauf ihrer Erkrankung hat Wilma unterschiedliche Behandlungsschritte erlebt - darunter auch mehrere Operationen. Zunächst stellte sich eine Besserung ein, doch diese hielt nicht dauerhaft an. "Die Operationen haben bei mir keine langfristige Erleichterung gebracht. Schnell danach fing es wieder an: Die Nase war verstopft, ich konnte nicht riechen", berichtet sie.Damit ist sie nicht allein: Die Basis der CRSwNP-Behandlung bilden salz- oder kortisonhaltige Nasensprays, bei ausgeprägten Beschwerden können zeitlich begrenzt Kortisontabletten hinzukommen. Auch eine Operation kann je nach Situation eine Behandlungsoption sein. Dennoch treten bei einem Teil der Betroffenen die Nasenpolypen erneut auf. Umso wichtiger ist eine Behandlung, die nicht nur kurzfristig entlastet, sondern langfristig auf die Kontrolle der Entzündung abzielt.So funktionieren zielgerichtete TherapieoptionenWenn die Basistherapie nicht ausreicht, stehen heute bei schwerer, unzureichend kontrollierter CRSwNP zusätzlich Biologika als zielgerichtete Therapieoption zur Verfügung. Sie setzen an bestimmten Mechanismen der Entzündung an und können helfen, die Erkrankung besser zu kontrollieren. Ob ein Biologikum infrage kommt, wird individuell im Gespräch mit der behandelnden HNO-Ärztin / dem HNO-Arzt entschieden.Informationen zu CRSwNP, Diagnostik und zielgerichteten Therapieoptionen: www.aktiv-gegen-nasenpolypen.deAustausch und Einblicke von Betroffenen auf Instagram: @neustart_naseÜber SanofiSanofi ist ein forschendes Biopharma-Unternehmen, das KI anwendet und sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen zu verbessern und verantwortungsvoll zu wachsen. Wir wenden unser tiefgreifendes Verständnis des Immunsystems an, um weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen anzubieten. Von unserer innovativen Pipeline könnten Millionen weitere Menschen profitieren. Unsere Mitarbeitenden eint eine Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Das inspiriert uns, Fortschritte und einen Mehrwert für unsere Mitarbeitenden sowie die Gesellschaft zu erzielen, indem wir die dringendsten Herausforderungen unserer Zeit im Gesundheitswesen, der Umwelt und Gesellschaft adressieren.Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet.MAT-DE-2601236-1.0-04/2026Pressekontakt:Lisa-Zoen Helterpresse@sanofi.comOriginal-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71182/6259313