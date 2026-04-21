München (ots) -PAYBACK startet mit einer neuen großen Kampagne in den Frühling: "Coupini" bringt den mehr als 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden einen Monat lang zahlreiche Möglichkeiten, zusätzliche Punkte zu sammeln und attraktive Preise zu gewinnen. Die Kampagne kombiniert personalisierte Coupons mit einem Gewinnspiel und täglichen Möglichkeiten, in der PAYBACK App von Vorteilen zu profitieren. Im Aktionszeitraum vom 27. April bis 31. Mai 2026 erhält man nach dem Einkauf bei teilnehmenden PAYBACK Partnern automatisch eine E-Mail mit vier Coupons, die direkt eingelöst werden können."Coupini wird eine unserer größten Kampagnen in diesem Jahr sein. Wir freuen uns sehr, dass auch bei diesem neuen Format so viele Partner dabei sind und wir dadurch Kundinnen und Kunden beim Einkauf mit vielen zusätzlichen Vorteilen und Angeboten belohnen können", so Sandra Neumeister, Director Strategic Brand und Trade Marketing bei PAYBACK.Ein besonderes Highlight der Kampagne ist das Gewinnspiel, in dem Sachpreise, Coupons sowie PAYBACK Punkte verlost werden. Zusätzlich können Nutzerinnen und Nutzer täglich einen persönlichen Gewinncode in der PAYBACK App aktivieren, durch den sich ihre Gewinnchancen weiter erhöhen. Zusätzliche Gewinncodes werden über PAYBACK sowie die Kanäle der teilnehmenden Partner ausgespielt.Bei "Coupini" sind unter anderem folgende Partnerunternehmen mit dabei: Alnatura, Aral, C&A, dm-drogerie markt, EDEKA, Fressnapf, GALERIA, GLOBUS, Marktkauf, Netto Marken-Discount, Thalia, trinkgut sowie Online-Partner wie AboutYou, asambeauty, baby-walz, Burda, Farfetch, heine, Jochen Schweizer, mydays, MILES und WITT.Mehr Informationen zu "Coupini" gibt es hier. (https://www.payback.de/coupini)Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "App mit dem größten Mehrwert" (SZ), "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche) und "Nutzerfreundlichste App" (Focus Money). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6259330