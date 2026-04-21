© Foto: Bebeto Matthews - APApple steht vor einem überraschenden Chefwechsel, bei dem John Ternus als neuer CEO übernimmt und Tim Cook an die Spitze des Verwaltungsrats wechselt.Apple hat überraschend einen Chefwechsel angekündigt. Der langjährige Hardware-Chef John Ternus wird zum 1. September neuer CEO und tritt damit die Nachfolge von Tim Cook an, der künftig als Executive Chairman fungieren soll. Es ist der erste Führungswechsel seit 2011. Machtwechsel bei Apple Mit der Ernennung von John Ternus setzt Apple erneut auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Der 50-Jährige, derzeit Senior Vice President für Hardware Engineering, wird zugleich in den Verwaltungsrat aufrücken. Tim Cook bleibt bis zum Sommer im Amt, um …Den vollständigen Artikel lesen
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