DJ EUREX/Bund-Future zieht leicht an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.18 Uhr um 7 Ticks auf 126,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,17 Prozent und das -tief bei 125,90 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.210 Kontrakte. Der Buxl-Future zieht um 24 Ticks auf 108,94 Prozent an - der Bobl-Future um 2 Ticks auf 116,03 Prozent.
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April 21, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)
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