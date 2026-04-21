Die Lage im Nahen Osten bleibt unberechenbar - viele Anleger geben auf. Doch entscheidend ist: Beide Seiten, insbesondere Trump, haben starkes Interesse an Frieden. Jetzt gilt: Fokus auf einzelne Aktien statt Schlagzeilen! Im MDAX warten Hidden Champions mit Turnaround-Chancen. Mit starker Transformation und attraktiver Bewertung bietet sich hier eine seltene Gelegenheit, gezielt in die Gewinner von morgen zu investieren.
In der heutigen TB-Daily lesen Sie mehr über diese beiden Gelegenheiten. Außerdem starten wir einen neuen DAX-Trade.
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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