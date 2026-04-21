NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfolgelösung für den Visionär Tim Cook sei positiv, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn mit John Ternus übernehme ein auf Produkte und Hardware fokussierter Manager den Staffelstab./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT

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