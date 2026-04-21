Köln (ots) -Gründliche Pflege schützt vor Schäden, erhält den Fahrzeugwert und sorgt für mehr Sicherheit und Komfort im AlltagMit dem Frühjahr ändern sich nicht nur Wetter und Lichtverhältnisse, auch am Auto zeigen sich nun die Spuren der kalten Monate. Blütenstaub, Schmutz, Feuchtigkeit und Rückstände aus der Winterzeit haben Karosserie, Scheiben und Innenraum zugesetzt. Eine schnelle Fahrt durch die Waschanlage reicht meist nicht aus, um das Fahrzeug gründlich zu reinigen. Wer jetzt auf eine umfassende Pflege setzt, sorgt nicht nur für mehr Sauberkeit und Fahrkomfort, sondern schützt auch den Fahrzeugwert und beugt Schäden vor. Der ACV Automobil-Club Verkehr zeigt in sieben Schritten, wie das Auto fit fürs Frühjahr wird.1. Auto waschenProblemzonen wie Unterboden und Radläufe sind oft mit Salz überkrustet, und auch aufgesammelter Straßenschmutz setzt dem Fahrzeug zu. "Dreck ist der beste Freund von Rost", wissen erfahrene Do-it-yourself-Schrauber und gönnen ihrem Auto daher eine gründliche Reinigung.Besonders wichtig ist eine gründliche Vorwäsche, um hartnäckigen Schmutz vom Lack zu lösen und Kratzern durch Schmutzpartikel vorzubeugen. Vor dem eigentlichen Waschen sollte grober Schmutz immer gründlich abgespült werden, um Kratzer im Lack zu vermeiden. Danach genügt oft auch ein günstiges Waschprogramm.- Achtung bei der Unterbodenwäsche: Bei älteren oder beschädigten Fahrzeugen kann Feuchtigkeit in Hohlräume eindringen. Moderne Autos mit Kunststoffverkleidungen brauchen sie selten, aber bei starkem Schmutz oder freiliegenden Metallteilen kann sie sinnvoll sein.- Lack schützen: Eine Konservierung schützt vor Sonneneinstrahlung und Blütenpollen, hält aber nur wenige Wochen. Eine Hartwachsversiegelung bietet bis zu sechs Monate Schutz.- Felgenpflege: Leichtmetallfelgen sollten vor der Wäsche mit säurefreiem Felgenreiniger behandelt werden, um Salz- und Bremsstaub zu lösen. Eine Felgenversiegelung erleichtert die nächste Reinigung. Darüber hinaus bietet der ohnehin anstehende Wechsel von Winter- auf Sommerräder eine gute Gelegenheit, auch das Felgenbett an der Radinnenseite gründlich zu reinigen.2. Innenraum reinigenAuch im Innenraum lohnt sich der Frühjahrsputz: Vor allem im Bodenbereich sammeln sich in der nasskalten Jahreszeit oft Schmutz und Feuchtigkeit an und führen zu beschlagenen Scheiben und modrigen Gerüchen, wenn hier nicht konsequent Hand angelegt wird. Der Fußraum ist zunächst gründlich zu saugen, um Splitt und anderen festen Schmutz zu entfernen.Sonstigen Verunreinigungen an Armaturenbrett oder Verkleidungen sollte man mit einem nicht allzu feuchten Schwamm und milden Reinigern zu Leibe rücken. Wichtig dabei ist eine anschließende vollständige Trocknung bei geöffneten Fenstern oder Türen.Tipp: Feuchtigkeitsabsorber können helfen, Restfeuchte zu binden und die Luftqualität zu verbessern. Nach einem feuchten Winter sollte zudem der Klimafilter überprüft und die Lüftungskanäle desinfiziert werden, um Bakterien und Pilze zu reduzieren.3. Polster reinigenBeim Säubern der Sitze sollte möglichst wenig Feuchtigkeit in die Polster eindringen. Spezielle Polsterreiniger sind ideal, aber auch ein aufgeschäumter Haushaltsreiniger kann genutzt werden. Ledersitze und empfindliche Oberflächen sollten mit einem Mikrofasertuch statt einer Bürste behandelt werden, um Kratzer zu vermeiden. Eine regelmäßige Lederpflege hält das Material geschmeidig und schützt vor Austrocknung. Cabrio-Besitzer sollten zudem die Reinigung und Imprägnierung der Stoffverdecke nicht vernachlässigen.4. Fußmatten trocknenDie Trocknungsphase des Autos lässt sich nutzen, um die Fußmatten außerhalb des Fahrzeugs zu reinigen: Gummimatten vertragen durchaus eine Behandlung mit dem Hochdruckreiniger, während Stoff- oder Veloursmatten nur per Bürste und eventuell einem Reinigungsmittel behandelt werden sollten. Gummimatten bleiben mit Pflegemittel geschmeidig und vermeiden Sprödigkeit.Die feuchten Matten sollten unbedingt außerhalb des Autos vollständig trocknen. Denn vor allem über Fußmatten gelangt schnell Feuchtigkeit ins Auto, die nicht nur unangenehme Gerüche und Schimmel begünstigt, sondern auch dazu führen kann, dass die Scheiben während der Fahrt von innen beschlagen.5. Scheiben wischenAuch die Scheiben im Inneren haben einen speziellen Waschgang verdient, nachdem Gebläse und Heizung im Winter Schmutz und Feuchtigkeit auf die Glasflächen gewirbelt haben. Gerade wenn im Frühjahr die Sonne tief steht, kann sich bei verschmutzten Scheiben schlagartig die Sicht verschlechtern. Glasreiniger und ein fusselfreies Tuch sorgen hier im Inneren wieder für den vollen Durchblick. Auch der Innenspiegel sollte dabei nicht vergessen werden.Außen sollten die Scheiben auf Steinschläge kontrolliert und diese gegebenenfalls fachmännisch repariert werden. Nach dem Winter lohnt sich außerdem ein Blick auf die Scheibenwischer, denn auch den Wischblättern haben Eis und Schnee ordentlich zugesetzt. Hinterlassen die Scheibenwischer einen schmierigen Film, reicht es, diese mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Sind die Gummis beschädigt, sollten die Wischblätter ausgetauscht werden.6. Kofferraum entrümpelnBeim Frühjahrsputz sollte auch der Kofferraum nicht vergessen werden. Beim Reinigen und Trocknen der Reserveradmulde lohnt es sich, gleich den Luftdruck des Reserverads zu prüfen. Winterliche Extras wie Schneeketten, Skihalter oder Eiskratzer können jetzt in den Keller - sie nehmen nur Platz weg und erhöhen unnötig das Fahrzeuggewicht, was den Spritverbrauch steigert. Die Gelegenheit lässt sich auch nutzen, um Warndreieck, Warnweste und Erste-Hilfe-Kasten auf Vollständigkeit und Haltbarkeit zu überprüfen.7. Flüssigkeiten und Beleuchtung überprüfenEin Blick unter die Motorhaube zeigt, ob das Fahrzeug die kalte Jahreszeit gut überstanden hat. Wichtig: Da die Elektronik empfindlich ist, sollte auf den Einsatz eines Dampfstrahlers verzichtet werden.- Flüssigkeiten kontrollieren: Überprüft werden sollten Motoröl, Kühlflüssigkeit und die Scheibenwaschanlage. In der warmen Jahreszeit empfiehlt sich ein spezieller Sommer-Scheibenreiniger. Falls noch Winterreiniger im Tank ist, sollte sichergestellt werden, dass er mit dem Sommerreiniger kompatibel ist, um Schlieren zu vermeiden.- Beleuchtung checken: Alle Lichter sollten auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden - auch Rückfahrlicht und Nebelscheinwerfer.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6259355