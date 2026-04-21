In Kürze wird es einen neuen Chef bei Apple geben. CEO Tim Cook hat bekannt gegeben, dass er sich von seiner Führungsposition in wenigen Monaten zurückziehen wird. Für ihn übernimmt John Ternus das Ruder des iPhone-Konzerns. Schon Ende 2025 gab es erste Gerüchte, dass sich Tim Cook als CEO von Apple zurückziehen will. Er führt das Unternehmen seit 2011, kam allerdings schon 1998 zu Apple, nachdem Steve Jobs ihn persönlich vom Computerhersteller Compaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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