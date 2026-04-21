© Foto: Dall-ESüdkoreas Leitindex stürmt dank Tech-Boom auf Rekordniveau, während geopolitische Spannungen Anleger zwischen Euphorie und Vorsicht schwanken lassen.Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht und wird dabei vor allem von der anhaltenden Rallye im Halbleitersektor getragen. Gleichzeitig sorgt die fragile geopolitische Lage im Nahen Osten weiterhin für Nervosität unter Investoren. Chip-Rallye hebt Kospi auf Rekordniveau Der Kospi kletterte in den asiatischen Handelsstunden auf 6.367 Punkte und markierte damit ein neues Rekordhoch. Treiber der Entwicklung waren vor allem Schwergewichte aus dem Technologiesektor. Die Aktie von Samsung Electronics legte um …Den vollständigen Artikel lesen
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