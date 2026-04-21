SURTECO Group SE hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Umsatzrückgang, Gewinneinbruch und erstmals rote Zahlen - für Anleger war 2025 alles andere als erfreulich. Doch ein Blick auf die aktuellen Zahlen und den Start ins neue Jahr zeigt: Ganz so düster ist die Lage nicht mehr. Ergebnis bricht ein - Dividende gestrichen 2025 war für SURTECO ein Rückschlag. Der Umsatz sank um 4 % auf rund 821 Mio. Euro, während das operative Ergebnis deutlich stärker unter Druck geriet. Das EBITDA brach um 24 % ein, das EBIT fiel sogar von 35,4 Mio. Euro auf nur noch 13,7 Mio. Euro. Unter dem Strich rutschte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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