Circus SE meldet ein operativ starkes erstes Quartal - und liefert genau das, worauf Investoren bei Tech-Storys warten: den Übergang von der Entwicklung in die Skalierung. Mehr Systeme im Einsatz, höhere Effizienz und wachsender Rückenwind aus dem Defence-Sektor - die Story gewinnt deutlich an Fahrt. Vom Prototyp zur Serie: Jetzt zählt Skalierung Circus hat im ersten Quartal einen entscheidenden Schritt gemacht. Statt Forschung steht nun die Auslieferung im Fokus - konkret mit der vierten Generation des KI-Roboters CA-1. Bereits 17 Systeme befinden sich im Einsatz oder in Integration. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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