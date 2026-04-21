NANJING, China, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 14. bis 18. April fand in Hongkong und Macau die "Veranstaltung zum kulturellen Austausch und zur Industrieförderung 'Prachtvolles Jiangsu'" statt. Ziel des Events war es, die Vernetzung kulturwirtschaftlicher Ressourcen weiter voranzutreiben und die Zusammenarbeit zwischen Jiangsu, Hongkong und Macau zu vertiefen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Jiangsu sowie Hongkong und Macau reichen weit zurück. Alle drei Regionen pflegen enge Beziehungen und arbeiten in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Kultur sowie Jugendarbeit erfolgreich zusammen.

Die von der Jiangsu International Culture Association ausgerichtete Veranstaltung umfasste ein vielfältiges Programm - darunter Fachkongresse zur Kulturwirtschaft, Ausstellungen mit Verkaufsmöglichkeiten sowie einen Austausch rund um die Kunqu-Oper. Die Veranstaltung war darauf ausgerichtet, Kulturunternehmen und erstklassige Kulturprodukte aus Jiangsu auf die internationale Bühne zu bringen und der Welt zugleich vor Augen zu führen, wie lebendig und innovativ das kulturelle Erbe der Provinz heute ist.

Auf dem Kongress zur Förderung der Kulturindustrie, der am 14. April in Hongkong stattfand, standen folgende Schwerpunktthemen im Mittelpunkt: "Technologische Innovation als Antrieb für den Wandel der Branche", "Tiefe kulturelle Wurzeln - Erhalt und Weiterentwicklung", "Neue Ästhetik und Handwerkskunst - Tradition trifft Innovation" sowie "IP neu beleben - Synergie zwischen Qualität und Wirkung". Präsentiert wurden Ergebnisse aus Bereichen wie digitale Inhalte, KI-gestützte Kurzserien, Innovation im immateriellen Kulturerbe sowie intelligente Fertigung. Vor Ort fand eine Unterzeichnungszeremonie für wichtige Kulturunternehmen aus Jiangsu und Hongkong statt, die "Initiative zur Zusammenarbeit der Kreativwirtschaft zwischen Jiangsu und Hongkong" wurde vorgestellt und die Veranstaltungsreihe offiziell eröffnet.

Parallel dazu fand die Ausstellungs- und Verkaufsveranstaltung "Prachtvolles Jiangsu: Die Kunst der traditionellen chinesischen Kultur" statt. Die Ausstellung gliederte sich in drei Hauptbereiche - "Geschichte und Kulturerbe", "Tradition und Moderne" sowie "Integration und Innovation" - und zeigte repräsentative Handwerkstechniken des immateriellen Kulturerbes aus Jiangsu, darunter Yunjin- und Song-Brokat, Kesi-Seidentapisserien und Suzhou-Stickerei.

Dutzende Marken und Institutionen, darunter das Nanjing Yunjin Museum, beteiligten sich mit interaktiven Erlebnissen wie Maßanfertigungen. Darüber hinaus wurden innovative Errungenschaften vorgestellt, darunter eine intelligente Roboter-Produktionslinie für Batikfärberei aus Nantong sowie eine digitalisierte Seidenmusterdatenbank - eindrucksvolle Belege für die enge Verzahnung von immateriellem Kulturerbe mit Künstlicher Intelligenz und digitalem Lizenzwesen.

Im Chiang Chen Theatre der Hong Kong Polytechnic University wurde ein abwechslungsreiches Programm präsentiert: Vorträge zur Kunqu-Oper sowie Aufführungen ausgewählter Szenen begeisterten das Publikum. Moderne Kunqu-Produktionen wie Die Heimkehr an einer verschneiten Nacht sowie klassische Stücke wie Der Pfingstrosenpavillon: Ein Spaziergang im Garten und Die Freude des Fischers: Das verborgene Boot entführten die Hongkonger Zuschauer in die poetische Welt dieser traditionsreichen Kunstform und verbanden eindrucksvoll Vergangenheit und Gegenwart.

Vom 17. bis 18. April fand im Fortress Hill Garden in Macau als zentraler Bestandteil des Gesamtprogramms der Han-Kultur-Karneval statt, bei dem das lokale Publikum die Gelegenheit hatte, das kulturelle Erbe der Han-Dynastie zu erleben und eine Reihe thematischer künstlerischer Darbietungen zu genießen.

Der Themenmarkt war in drei Ausstellungsbereiche gegliedert: "Die beiden Han-Dynastien im immateriellen Kulturerbe", "Die beiden Han-Dynastien in kreativen Produkten" und "Die beiden Han-Dynastien in Kinderbildern". Mehr als 40 repräsentative Kunstwerke des immateriellen Kulturerbes aus Xuzhou wurden gezeigt, darunter Mazhuang-Duftsäckchen, Bambusflechtarbeiten, Tonfiguren, Teigfiguren sowie Han-Stickereien. Außerdem präsentierten das Xuzhou-Museum und lokale Kultur- und Tourismusinstitutionen über 100 kulturelle und kreative Produkte sowie 40 Kinderzeichnungen aus Suining.

Parallel dazu wurde im Macau-Museum die Ausstellung "Die Pracht der Han-Dynastie-Meisterwerke der Kulturdenkmäler aus der Han-Zeit aus Xuzhou" eröffnet, die bis zum 14. Juni zu sehen ist. Gezeigt werden 92 Exponate aus der Han-Zeit aus der Sammlung des Xuzhou-Museums. Durch die Verbindung digitaler Technologie mit physischen Exponaten entsteht ein facettenreiches, mehrdimensionales Bild der historischen Welt der Han-Zeit.

Zu den Höhepunkten zählen wertvolle Artefakte wie ein mit Goldfäden besticktes Jade-Bestattungsgewand, ein S-förmiger Drachenanhänger aus Jade, eine tanzende Figur in einem Gewand mit geschwungener Vorderseite sowie kunstvoll gestaltete Steinreliefs aus der Han-Zeit. Die Exponate veranschaulichen die kulturelle Blüte der Han-Zeit und spiegeln den fortdauernden Geist des chinesischen Volkes wider - Ehrfurcht vor Himmel und Ahnen, Pragmatismus und Tatkraft sowie Offenheit und Inklusivität.

Während der Veranstaltung besuchte das Xuzhou Han Culture Performance Team auch die Lou Hau High School in Macau und begeisterte die Schüler mit musikalischen Darbietungen im Pei-Stil, Einführungen in die Han-Musik und dem gemeinsamen Ausprobieren traditioneller Instrumente. Zudem trat das Team an ikonischen Orten Macaus wie den Ruinen von St. Paul und dem Tap-Seac-Platz auf, wo mitreißende Flash-Performances die Atmosphäre der Han-Kultur lebendig werden ließen.

Quelle: Jiangsu International Culture Association

Kontaktperson: Frau Tang, Tel.: 86-10-63074558.