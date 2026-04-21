Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.04.2026, 10:35 Uhr Zürich/Berlin Elektronische Kabel und Geräte brauchen Kupfer, da es ein hervorragender Leiter für Wärme und Elektrizität ist. Sogar antibakterielle Eigenschaften besitzt es. Und es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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