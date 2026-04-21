Beiersdorfs organischer Umsatzrückgang im Q1 2026 von 4,6 % hebt einen herausfordernden Jahresstart hervor, der durch Schwächen bei NIVEA und La Prairie geprägt ist. Trotz dieser Widrigkeiten bleibt das Derma-Segment mit einem Wachstum von 8,2 % robust. Wir haben unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt, um ein vorsichtigeres Erholungstempo und potenzielle Margendruck zu berücksichtigen, was zu einer Reduzierung des Kursziels führt. Dennoch glauben wir, angesichts der stabilen Nachfrage und der Stärke der Marke Eucerin, dass das langfristige Investitionsargument intakt bleibt. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von 100,00 EUR (zuvor 125,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beiersdorf-ag
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