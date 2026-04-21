© Foto: wO-GeminiAGNC Investment liefert im Q1 2026 starke Erträge und trotzt der Marktvolatilität. Mit über 13 Prozent Dividendenrendite bleibt die Aktie ein Magnet für Einkommensinvestoren.AGNC Investment, einer der Giganten unter den US-amerikanischen Mortgage Real Estate Investment Trusts (mREITs), hat die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Trotz eines turbulenten Marktumfelds, das durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und durch Zurückhaltung am Immobilienmarkt geprägt war, konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim operativen Ergebnis deutlich übertreffen. Die Kerndaten im Überblick - Operative Nettozinsergebnisse inklusive Termingeschäften (Net Spread & Dollar Roll …Den vollständigen Artikel lesen
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