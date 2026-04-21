BÖRSE AKTUELL: Wall Street legt zu - Hoffnungen auf Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran

Die Börse Aktuell zeigt sich erneut freundlich: Nach einer kurzen Pause haben die globalen Märkte ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Auslöser sind positive Markt News rund um mögliche Verhandlungen zwischen Iran und den USA, die die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten stärken. Gleichzeitig bleiben die Ölpreise unter Druck.

Der MSCI All Country World Index legte leicht um 0,1% zu. Unterstützt wurde die Entwicklung durch nachlassende geopolitische Risiken sowie neue Impulse aus dem KI-Sektor, der insbesondere asiatische Aktienmärkte antreibt.

S&P 500 stabil - Rally vorerst unterbrochen

Die Futures auf den S&P 500 steigen aktuell um 0,15% auf rund 7.160 Punkte. Damit bleibt die Stimmung konstruktiv, obwohl die zuvor laufende 11-tägige Gewinnserie beendet wurde - die längste Rally seit fünf Jahren.

Kurzfristig hatten geopolitische Spannungen am Wochenende die Risikobereitschaft gedämpft. Dennoch zeigen aktuelle Markt News, dass Investoren weiterhin auf eine stabile Entwicklung setzen.

Asien und Tech-Sektor im Fokus

In Asien bleibt der Technologiesektor der wichtigste Wachstumstreiber. Der MSCI Tech Index stieg um 2,4% und liegt seit Jahresbeginn über 38% im Plus.

Besonders auffällig:

Südkorea erreicht neue Rekordstände am Aktienmarkt

Halbleiterwerte bleiben stark - der Philadelphia Semiconductor Index verzeichnet bereits die 14. Gewinnsession in Folge

Diese Serie wurde zuletzt im Jahr 2014 beobachtet

Diese Dynamik unterstreicht die zentrale Rolle von KI und Technologie für die Börse Aktuell....

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