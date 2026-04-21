DJ MÄRKTE ASIEN/Ungewissheit um Iran-Krieg bremst - Kospi auf Rekordhoch

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag meist wenig Bewegung gezeigt. Einerseits bremste die Ungewissheit um die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs, andererseits setzten Anleger darauf, dass die Kriegsparteien zu einer Einigung gelangen. Die USA und der Iran planten für diese Woche weitere Friedensverhandlungen, berichtete das Wall Street Journal. Denn US-Präsident Donald Trump wolle den zweiwöchigen Waffenstillstand, der am Mittwoch ausläuft, nicht verlängern, so die Zeitung unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses. Die Ölpreise gaben in Erwartung der Gespräche etwas nach. Das Barrel Brentöl ermäßigte sich beim Übergang vom asiatisch zum europäisch dominierten Handel um 0,1 Prozent auf 95,40 Dollar.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, wo der Kospi um 2,7 Prozent zulegte und ein neues Rekordhoch erreichte. KI-Fantasie habe den Index weiter nach oben getragen, berichteten Marktteilnehmer. Anleger hätten vor allem bei Batterie- und Chipaktien zugegriffen. Die Aktien von SK Hynix verbesserten sich um gut 5 Prozent. Sie profitierten weiter davon, dass der Chiphersteller mit der Massenherstellung der KI-Superchips für die Vera-Rubin-Plattform von Nvidia beginnt. Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewann 2,1 Prozent.

In Tokio sank der Topix um 0,2 Prozent. Der Nikkei-225-Index schloss 0,9 Prozent höher. Auch hier waren Technologiewerte gefragt. Lasertec stiegen um 5,7 Prozent und Softbank Group um 8,5 Prozent.

Der Aktienmarkt in Shanghai beendete den Handel 0,1 Prozent höher. In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel etwas fester. Der Börsengang des Nvidia-Zulieferers Victory Giant Technology in Hongkong verlief erfolgreich: Die Aktie legte um rund 50 Prozent zu.

An der Börse im australischen Sydney gewann die Aktie von Rio Tinto 0,8 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Analyst Rahul Anand von Morgan Stanley sprach von einem starken Jahresauftakt. Lynas Rare Earths hat dagegen im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt; die Aktie fiel um 2,1 Prozent. Der Leitindex S&P/ASX-200 beendete den Handel kaum verändert.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.949,40 -0,0 +2,7 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.941,82 -0,2 +10,6 08:00 Kospi (Seoul) 6.388,47 +2,7 +51,6 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 26.465,39 +0,4 +3,2 10:00 Shanghai-Composite 4.086,37 +0,1 +3,0 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.008,66 +0,1 +7,8 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.545,39 -0,6 -12,7 10:00 KLCI (Malaysia) 1.714,87 +0,7 +2,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1774 -0,1 1,1787 1,1769 +0,3 EUR/JPY 187,06 -0,1 187,17 186,85 +1,7 EUR/GBP 0,8708 +0,0 0,8707 0,8707 -0,1 USD/JPY 158,87 +0,1 158,79 158,75 +1,4 USD/KRW 1.469,75 -0,1 1.471,88 1.472,30 +2,0 USD/CNY 6,8146 -0,0 6,8172 6,8186 -2,6 USD/CNH 6,8139 -0,0 6,8158 6,8179 -2,3 USD/HKD 7,8308 +0,0 7,8298 7,8314 +0,6 AUD/USD 0,7162 -0,2 0,7177 0,7163 +7,3 NZD/USD 0,5910 +0,4 0,5889 0,5877 +2,7 BTC/USD 75.939,72 -0,5 76.311,55 75.398,87 -13,4 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,12 -0,6 -0,49 89,61 Brent/ICE 95,40 -0,1 -0,08 95,48 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.784,39 -0,7 -35,25 4.819,64 Silber 78,92 -1,2 -0,98 79,91 Platin 2.069,38 -0,9 -19,63 2.089,01 Angaben ohne Gewähr ===

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