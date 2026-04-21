Düsseldorf (ots) -Swan Hellenic, Anbieter weltweiter Expeditions-Kreuzfahrten, baut für 2027 das Afrika-Programm deutlich aus. Erstmals mit insgesamt neun Expeditions-Kreuzfahrten und einem außergewöhnlichen Routing entlang der westafrikanischen Küste. Der Clou: Die einzelnen Etappen der "SH Diana" lassen sich zu Grand Voyages kombinieren: So geht es im Frühjahr 2027 zunächst ab Kapstadt in Richtung Norden - in 46 Tagen mit Kurs auf 14 Länder und Anläufen in Angola, Senegal oder Ghana. Im Herbst 2027 nimmt der 5-Sterne-Neubau dann innerhalb von 51 Tagen ab Lissabon über 15 Länder Kurs auf Südafrika. Typisch für Swan Hellenic ist, dass die einzelnen Routen Expeditions-Kreuzfahrten so unterschiedlich gestaltet sind, dass sie sich problemlos zu einer längeren Reise kombinieren lassen.Weiterer Vorteil: Swan Hellenic fährt seit Jahren diese selten besuchten Regionen entlang der Küste Westafrikas an und hat in dieser Zeit eine umfassende Expertise mit wertvollen Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Behörden aufgebaut. Von dieser Erfahrung profitieren auch die Gäste: Neben dem Aspekt der Sicherheit, zählen dazu vor allem ausgewählte Landausflüge an Orte, die von anderen Kreuzfahrt-Veranstaltern kaum besucht werden. Das sind etwa die abgelegene Insel Ilha dos Tigres in Angola, der Loango-Nationalpark in Gabon oder das Vogel-Paradies im Nationalpark Banc d'Arguin in Mauretanien. Experten von Swan Hellenic begleiten alle Ausflüge und informieren die Gäste umfangreich an Bord.Die Expeditions-Kreuzfahrten entlang der Küste Westafrikas finden an Bord der "SH Diana" mit höchstens 192 Gästen statt. Das moderne All-inclusive-Schiff erreicht daher Orte, die anderen wegen ihrer Größe verborgen bleiben.Reisebeispiel:"SH Diana", "Kreuzfahrt Namibia: Skelettküste", ab Kapstadt (Südafrika) bis Luanda (Angola), 11 Nächte, 29. März bis 9. April 2027, ab 8.925 Euro pro Person (Außenkabine). Die Reise ist mit weiteren Expeditions-Kreuzfahrten über insgesamt 14 Länder, darunter Ghana und der Senegal, zur Grand Voyage bis nach Lissabon kombinierbar. Alle Reisen inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Service.Weitere Informationen: www.swanhellenic.comSwan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. "Sehen, was andere nicht sehen!" Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während "SH Minerva" und "SH Vega" mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit "SH Diana" ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien "Safe Return to Port" konzipiert.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Swan Hellenic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150984/6259433