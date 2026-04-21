Neuss (ots) -Der Frühling bringt neue Energie in den Alltag und weckt zugleich den Wunsch nach einem frischen und gepflegten Zuhause. Wer Böden jetzt besonders komfortabel und effizient reinigen möchte, findet bei MediaMarkt ein attraktives Angebot: Der Tineco FLOOR ONE S9 Artist Premium (https://www.mediamarkt.de/de/product/_tineco-floor-one-s9-artist-premium-nass-trockensauger-akkubetrieb-2986661.html?srsltid=AfmBOorhCTo_8lWPETBrNgBV_hz1ofDHNquYGWwbwapw-nGsSTa4pdkA) ist vom 20. bis 30. April für nur 459 Euro erhältlich - statt 899 Euro UVP, eine Ersparnis von 48 Prozent. Damit wird moderne Premium-Reinigungstechnologie pünktlich zum Frühjahrsputz deutlich erschwinglicher.FLOOR ONE S9 Artist Premium von Tineco: High-End-Reinigung mit KomfortMit dem S9 Artist Premium richtet sich Tineco an Nutzer, die besonders viel Wert auf Leistung, edles Design und moderne Technologie legen. Das Premium-Modell verbindet eine kraftvolle Saugleistung mit einer eleganten, hochwertigen Gestaltung und intelligenten Sensoren, die Verschmutzungen automatisch erkennen und die Reinigungsleistung entsprechend anpassen. Dadurch wird stets genau die Leistung eingesetzt, die tatsächlich benötigt wird. Zusätzlich sorgen motorisierte Rollen für eine besonders leichte und komfortable Führung des Geräts, da sie den Anwender aktiv bei der Bewegung über den Boden unterstützen.Der Tineco FLOOR ONE S9 Artist Premium ist bis Ende April bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_tineco-floor-one-s9-artist-premium-nass-trockensauger-akkubetrieb-2986661.html?srsltid=AfmBOorhCTo_8lWPETBrNgBV_hz1ofDHNquYGWwbwapw-nGsSTa4pdkA) für 459 Euro statt 899 Euro (UVP) erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von 48 Prozent.*Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch unseren Handelspartner. Daher kann der Preis variieren.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:martin.bui@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6259446