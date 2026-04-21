DAX Prognose für Dienstag, 21.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.377 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst nach. Es ging knapp unter die 24.300 Punkte-Marke. Hier gelang es dem Index die Laufrichtung zu ändern und wieder moderat aufwärtszulaufen. Das Tageshoch wurde am Nachmittag in einer dynamischen Impulsbewegung formatiert. Die Gewinne wurden bis zum Xetra Schluss wieder abgegeben. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnten sich der Index wieder etwas erholen. Der DAX ging bei 24.436 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell bleibt leicht bullisch: Solange der Index über der Zone um 24.500 Punkte notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24.700 bis 24.900 Punkte.

Solange der Index über der Zone um 24.500 Punkte notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24.700 bis 24.900 Punkte. Zentrale Unterstützungen entscheiden: Die Bereiche um 24.463 (SMA20) und 24.433 (SMA50) sind kurzfristig richtungsentscheidend - ein Bruch könnte Abgaben bis in den Bereich um 24.066 Punkte auslösen.

Die Bereiche um 24.463 (SMA20) und 24.433 (SMA50) sind kurzfristig richtungsentscheidend - ein Bruch könnte Abgaben bis in den Bereich um 24.066 Punkte auslösen. DAX Prognose mit leichtem Vorteil für Bullen: Mit 55 - Wahrscheinlichkeit wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel erwartet, trotz erhöhter Gier im Markt laut Sentiment-Indikatoren.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete gestern bei 24.377 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwachen Beginn und einem Rücksetzer unter 24.300 Punkte konnte sich der Index stabilisieren und im Tagesverlauf moderat zulegen. Das Tageshoch wurde am Nachmittag erreicht, bevor ein Teil der Gewinne bis zum Xetra-Schluss wieder abgegeben wurde.

Zum Handelsende notierte der DAX bei 24.436 Punkten. Nachbörslich setzte eine leichte Erholung ein. Insgesamt zeigte sich der DAX aktuell zu Wochenbeginn leicht schwächer mit einem negativen Xetra-Tagesergebnis.

Auf Einzeltitelebene dominierten Verluste:

Gewinner: RWE (+2,61 - Commerzbank (+1,69 - Deutsche Börse (+1,69 %)

Verlierer: MTU (-3,44 - SAP (-2,25 - Rheinmetall (-1,92 %)...

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