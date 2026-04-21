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BrightCharger und Endrich unterzeichnen Lizenzvereinbarung zur Erweiterung der BrightZero-Ladesteuerung auf neue Komponenten und Produkte



21.04.2026 / 10:05 CET/CEST

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HELSINKI, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- BrightCharger Oy und Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH haben eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet, um die Erweiterung der BrightZero Charging Control auf neue Komponenten und Produkte zu unterstützen. Die Vereinbarung wurde am 8. April 2026 unterzeichnet. BrightCharger ist ein finnisches Technologieunternehmen, das patentgeschützte Ladesteuerungstechnologien entwickelt, darunter die patentierte BrightZero-Source-Side-Charging-Control-Lösung. BrightZero ist darauf ausgelegt, die Stromzufuhr zu unterbrechen und das Ladegerät automatisch in den Tiefschlafmodus zu versetzen, sobald der Ladevorgang effektiv abgeschlossen ist. Ziel ist es, unnötiges Nachladen zu reduzieren, das Risiko von Überhitzung zu senken, die Batteriepflege zu unterstützen und standby-artigen Energieverbrauch nach Abschluss des Ladevorgangs zu verringern. Der erste anstehende Schritt der Zusammenarbeit ist eine BrightZero-enabled-Version von Holteks HT45F9160 Power Delivery Flash MCU. Dies eröffnet einen praktikablen neuen PD-Chip-Pfad für Ladegerätehersteller. Zusammen mit einer OEM Integration Guideline und einem ersten Referenz-Ladegerät, das derzeit entwickelt wird, wird dies OEMs dabei helfen, diese source-side Auto-Cut-Off-Funktion in Ladegerätedesigns zu integrieren und einen schnelleren Markteintritt zu unterstützen. Gleichzeitig schafft es die Grundlage für eine breitere Skalierung der BrightZero-Funktion über neue Halbleiter- und Produktkategorien hinweg, etwa bei Ladegeräten und Powerbanks. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für BrightCharger. Wir haben mit langfristiger Entschlossenheit daran gearbeitet, BrightZero in neue USB-C-PD-Ladegerätekategorien zu bringen, und Endrich gibt uns einen starken Kanal, um diese Arbeit in das Komponenten- und OEM-Ökosystem zu überführen. Die kommende BrightZero-enabled HT45F9160 PD Flash MCU ist ein konkreter erster Schritt. Indem sie unnötiges Überladen und Batteriestress nach dem Laden reduziert, kann sie den Common-Charger-Pfad nachhaltiger machen und eine längere Batterielebensdauer im Sinne der relevanten EU-Regulierungen unterstützen. Von dort aus sehen wir starkes Potenzial, auf neue Chipvarianten, Ladegeräte und später auch auf weitere Produktkategorien zu expandieren," sagt Jani Rytkönen, CEO und Mitgründer von BrightCharger Oy. "Bei Endrich sind wir kontinuierlich darauf fokussiert, unser Angebot mit praxisnahen und innovativen Technologien zu erweitern, die neue Möglichkeiten für Kunden schaffen. BrightZero bringt eine relevante neue Fähigkeit in den Ladebereich. Sie kann Produktdifferenzierung, Nachhaltigkeitsziele und breitere Designoptionen für OEMs und deren technische Teams unterstützen," sagt Antonio Rodas, CTO der Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH. "Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und die daraus entstehenden Möglichkeiten. BrightZero ergänzt unser Angebot um eine sinnvolle neue Funktion, und wir sehen großes Potenzial in zukünftigen Komponenten und Produkten, die diese enthalten. Der kommende PD Flash MCU-Pfad ist ein wichtiger erster Schritt, und wir freuen uns darauf, im Laufe der Zeit neue BrightZero-enabled-Varianten in den Markt zu bringen," sagt Dietmar Kinn, Product Line Manager der Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH. Für BrightCharger stärkt diese Zusammenarbeit die Position als Technologieentwickler, IPR-Inhaber und Lösungsanbieter. Für OEMs, FAEs und Marken eröffnet sie einen praxisnahen Weg, BrightZero über einen neuen PD-Chip-Pfad, Integrationsrichtlinien und zukünftige Referenzdesigns zu übernehmen. Für Endrich erschließt sie einen neuen Lösungsbereich, der praktische Integrationsfähigkeit mit klarem Endkundennutzen verbindet. Über BrightCharger Oy

BrightCharger Oy ist ein finnisches Technologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Ladesteuerungslösungen für Ladegeräte, Powerbanks, Smart Plugs und Steckdosen. Seine Kerninnovation, das patentierte BrightZero, ist eine intelligente Source-Side-Charging-Control-Technologie, die darauf ausgelegt ist, den Ladevorgang zu beenden und die Stromzufuhr automatisch zu unterbrechen, sobald das Laden effektiv abgeschlossen ist. BrightCharger arbeitet mit Partnern über IP-Lizenzierung und Technologieentwicklung zusammen. Über Endrich

Mit 50 Jahren Erfahrung in der Elektronikbranche ist die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH ein familiengeführter Design-in-Distributor und Lösungspartner für Industriekunden in ganz Europa. Endrich bietet ein breites Spektrum an elektronischen Komponenten und Systemlösungen, unterstützt durch technische Expertise und anwendungsorientierte Zusammenarbeit. Der Fokus des Unternehmens liegt darauf, Kunden bei der Einführung neuer Technologien und der Markteinführung innovativer Produkte zu unterstützen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960326/BrightCharger_OY_Photo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brightcharger-und-endrich-unterzeichnen-lizenzvereinbarung-zur-erweiterung-der-brightzero-ladesteuerung-auf-neue-komponenten-und-produkte-302747163.html



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