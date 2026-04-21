Nach über 14 Jahren wird Tim Cook den Chefposten bei Apple räumen. Ab dem 1. September übernimmt der bisherige Hardware-Chef John Ternus. Unter Cook wurde Apple zeitweise zum wertvollsten Unternehmen der Welt - ursprünglich wollte er aber gar nicht dort arbeiten. Apple-Fans erleben Tim Cook nur noch selten live. Denn seit der Corona-Pandemie hat das Unternehmen das Vorgehen für seine Produktvorstellungen geändert. Statt auf Live-Veranstaltungen setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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