© Foto: picture alliance / Weingartner-Foto / picturedesk.com | -Beiersdorf startet schwach ins Jahr, hält aber an der Prognose fest. Warum der Nivea-Konzern auf bessere Quartale hofft.Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat seine Prognose für das laufende Jahr trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal beibehalten. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dies entspricht einem organischen Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hier wurde am Markt im Mittel ein geringerer Rückgang erwartet. Das Dermatologiegeschäft entwickelte sich weiterhin stark, während Nivea und La Prairie ungünstige Ergebnisse verzeichneten. Bessere Umsatztrends deuten jedoch auf eine …Den vollständigen Artikel lesen
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