Der Industrieversicherungsmarkt wird unübersichtlich im Detail, folgt aber klaren Trends: Statt einheitlicher Bewegungen prägen differenzierte Entwicklungen je nach Branche, Risiko und Prävention das Bild. Der Marktreport 2026 der GGW Group zeigt, wie sich Prämien und Kapazitäten entwickeln. Der Industrieversicherungsmarkt 2026 entzieht sich zunehmend einfachen Mustern. Einheitliche Marktbewegungen sind kaum noch zu erkennen. Stattdessen entwickeln sich Prämien und Zeichnungspolitiken je nach Branche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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