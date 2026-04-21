Mensch und Maschine Software SE liefert einen Traumstart ins Jahr 2026. Rekord bei EBIT, Rekord beim Gewinn - und das bei steigenden Margen. Für Anleger zeigt sich: Der Software-Spezialist profitiert zunehmend von seiner strategischen Aufstellung. Rekordzahlen: Gewinn wächst deutlich stärker als Umsatz Mit einem Umsatzplus von 8,4 % auf 71,56 Mio. Euro wächst MuM solide - doch der eigentliche Hebel liegt in der Profitabilität. Das EBIT klettert um knapp 14 % auf 18,32 Mio. Euro und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Noch stärker zeigt sich der Nettogewinn, der ebenfalls zweistellig zulegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin