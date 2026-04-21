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Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 - Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte



21.04.2026 / 10:30 CET/CEST

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Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 - Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte Augsburg / Hannover, 21. April 2026 - Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 ein. Das bewährte digitale Konferenzformat bietet auch in seiner 19. Auflage einen exklusiven und kostenfreien Zugang zu Management-Teams internationaler Aktiengesellschaften aus Deutschland, Europa und Nordamerika. Ohne Umwege, ohne Reiseaufwand. In einem Marktumfeld, das von hoher Dynamik in den Bereichen Energie, Rohstoffe und innovative Technologien geprägt ist, ermöglicht das IIF einen effizienten und strukturierten Überblick über attraktive Investmentmöglichkeiten. Strategischer Austausch auf Augenhöhe Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, sieht im 19. IIF eine wichtige Orientierungshilfe: "Mit der 19. Ausgabe des IIF unterstreichen wir unseren Anspruch, eine Brücke zwischen visionären Unternehmen und qualifizierten Investoren zu schlagen. Besonders in einem dynamischen Marktumfeld wie dem aktuellen ist es entscheidend, die Geschäftsmodelle hinter den Aktienkursen im Detail zu verstehen. Wir freuen uns darauf, am 20. Mai wieder eine erstklassige Auswahl an Investment-Stories präsentieren zu können." Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, ergänzt: "Der direkte Dialog ist durch nichts zu ersetzen. Das IIF hat sich als effiziente Plattform etabliert, auf der Investoren konkrete Fragen stellen und "Antworten aus erster Hand", ohne Umwege vom Top-Management erhalten. Ob etablierte Player wie Almonty Industries, K+S und Renk oder aufstrebende Unternehmen wie Desert Gold Ventures oder Volatus Aerospace - das Programm am 20. Mai deckt das gesamte Spektrum spannender Investmentideen ab." Teilnehmende Unternehmen und ISINs (Auszug aus dem Programm) Am 20. Mai 2026 präsentieren sich unter anderem folgende Unternehmen: K+S AG - ISIN: DE000KSAG888

- ISIN: DE000KSAG888 Renk AG - ISIN: DE000RENK730

- ISIN: DE000RENK730 Finexity AG - ISIN: DE000A40ET88

- ISIN: DE000A40ET88 Naoo AG - ISIN: CH1323306329

- ISIN: CH1323306329 Hausvorteil AG - ISIN: DE000A31C222

- ISIN: DE000A31C222 A.H.T. Syngas Technology N.V. - ISIN: NL0010872388

- ISIN: NL0010872388 dynaCERT Inc. - ISIN: CA26780A1084

- ISIN: CA26780A1084 Almonty Industries Inc. - ISIN: CA0203987072

- ISIN: CA0203987072 MustGrow Biologics Corp. - ISIN: CA62822A1030

- ISIN: CA62822A1030 Desert Gold Ventures Inc. - ISIN: CA25039N4084

- ISIN: CA25039N4084 First Phosphate Corp. - ISIN: CA33611D1033

- ISIN: CA33611D1033 Standard Uranium Ltd. - ISIN: CA85422Q8487

- ISIN: CA85422Q8487 Volatus Aerospace Inc. - ISIN: CA92865M1023

- ISIN: CA92865M1023 RE Royalties Ltd. - ISIN: CA75527Q1081 Event-Details im Überblick Datum: 20. Mai 2026

20. Mai 2026 Beginn: 09:55 Uhr (CET) mit der Opening Session

09:55 Uhr (CET) mit der Opening Session Format: Online (Live-Stream via Zoom)

Online (Live-Stream via Zoom) Sprache: Englisch

Englisch Interaktion: Live-Q&A nach jeder Präsentation

Live-Q&A nach jeder Präsentation Anmeldung: Kostenfrei Registrierung & Zeitplan Interessierte Investoren können sich unter folgendem Link kostenfrei für das Webinar anmelden: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_at0kJNfnSfmw1k5E5s5CIw#/registration Den vollständigen Zeitplan und weitere Informationen zu den präsentierenden Unternehmen finden Sie unter: https://ii-forum.com/timetable-19-iif/ Über das International Investment Forum (IIF): Das IIF ist ein Gemeinschaftsprojekt der GBC AG und der Apaton Finance GmbH. Als rein digitales Event ermöglicht es börsennotierten Unternehmen, ihre Investment-Story effizient und ohne Reiseaufwand vor einem globalen Publikum aus institutionellen Anlegern, Family Offices und Analysten zu präsentieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Ihr Team der

GBC AG und Apaton Finance GmbH Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de



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