Mainz (ots) -
Bitte Programm- und Zeitänderung beachten:
6.15 Terra X
Ungelöste Fälle der Archäologie
Rätselhafte Amazonen
Film von Gisela Graichen und Peter Prestel
(vom 13.3.2022)
Deutschland 2022
7.00 Terra X
Sensationsfund in Brasilien
Die ersten Amerikaner
(vom 14.5.2017)
Deutschland 2017
(Die Terra X-Folge "Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko" entfällt)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6259507
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