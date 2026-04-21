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onemarkets Blog
21.04.2026 10:31 Uhr
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Moderate Gewinne zum Handelsstart

Der DAX legt am Morgen etwas zu und erholt sich von den Verlusten vom Vortag. Auch der Euro Stoxx 50 notiert leicht im Plus. Aus den USA kommen ebenfalls positive Signale, die US-Indizes tendieren vorbörslich moderat höher. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute mehrere wichtige Konjunkturtermine. Aus Deutschland werden am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht, die als Stimmungsbarometer der Finanzmarktteilnehmer einen frühen Hinweis auf die wirtschaftliche Dynamik geben. In den USA richten sich die Blicke am Nachmittag auf die Einzelhandelsumsätze für März, die als Gradmesser für die Konsumlaune der US-Verbraucher gelten. Ergänzt wird der Datenreigen durch britische Arbeitsmarktzahlen, die Hinweise auf den Lohndruck und damit auf den geldpolitischen Spielraum der Bank of England liefern.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Allianz präsentiert sich mit klarer Aufwärtsbewegung. Die Aktie profitiert von einem insgesamt positiven Nachrichtenumfeld rund um solide Geschäftsentwicklung und stabile Ertragskraft. Marktteilnehmer honorieren vor allem die Widerstandsfähigkeit des Versicherungsmodells in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld, was für erhöhtes Handelsinteresse sorgt.

TAG Immobilien legt ebenfalls deutlich zu. Hintergrund ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens, das zuletzt mit gezielten Zukäufen und einer stärkeren Fokussierung auf rentable Bestandsportfolios überzeugt. Anleger setzen darauf, dass sich die Strategie mittelfristig in steigenden Cashflows niederschlägt.

Beiersdorf hingegen steht unter Druck. Nach Vorlage der Quartalsumsätze reagiert der Markt zunächst zurückhaltend. Vor allem eine schwächere Nachfrage bei wichtigen Marken belastete das Zahlenwerk. Zwar bestätigte der Konzern seine Jahresprognose, doch kurzfristig überwiegt die Skepsis, was sich in vermehrten Verkäufen widerspiegelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bear UN5D1F 5,68 25079,413733 Punkte 43,98 Open End
DAX Bull UN6J9C 28,94 21660,84469 Punkte 8,46 Open End
DAX Bear UG2ZT1 19,56 26487,775734 Punkte 12,57 Open End
DAX Bull UN6WJR 11,4 23477,70693 Punkte 21,75 Open End
DAX Bull UN6QQV 9,37 23682,202153 Punkte 27,17 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.04.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Meta Platforms Inc. Call UG7NFB 10,49 680,00 USD 3,36 16.06.2027
Oracle Corp. Call UG1XWC 2,83 180,00 USD 3,2 16.12.2026
Nasdaq-100 Call UG9ZWY 3,05 28000,00 Punkte 21,47 19.06.2026
DAX Call UG7GJ1 11,26 24900,00 Punkte 21,84 18.09.2026
Amazon.com Inc. Call UG7ND9 5,02 230,00 USD 2,95 16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.04.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Volkswagen AG Long UG4YMB 1,58 79,184022 EUR 8 Open End
Schaeffler AG Long UN375K 1,16 6,753275 EUR 5 Open End
Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,72 36,003377 EUR 4 Open End
Microsoft Corp. Long HD2QR8 2,63 313,629929 USD 4 Open End
DAX Long HD6SGF 10,60 20351,228926 Punkte 6 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.04.2026; 10:00 Uhr;

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