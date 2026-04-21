Moderate Gewinne zum Handelsstart

Der DAX legt am Morgen etwas zu und erholt sich von den Verlusten vom Vortag. Auch der Euro Stoxx 50 notiert leicht im Plus. Aus den USA kommen ebenfalls positive Signale, die US-Indizes tendieren vorbörslich moderat höher. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute mehrere wichtige Konjunkturtermine. Aus Deutschland werden am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht, die als Stimmungsbarometer der Finanzmarktteilnehmer einen frühen Hinweis auf die wirtschaftliche Dynamik geben. In den USA richten sich die Blicke am Nachmittag auf die Einzelhandelsumsätze für März, die als Gradmesser für die Konsumlaune der US-Verbraucher gelten. Ergänzt wird der Datenreigen durch britische Arbeitsmarktzahlen, die Hinweise auf den Lohndruck und damit auf den geldpolitischen Spielraum der Bank of England liefern.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Allianz präsentiert sich mit klarer Aufwärtsbewegung. Die Aktie profitiert von einem insgesamt positiven Nachrichtenumfeld rund um solide Geschäftsentwicklung und stabile Ertragskraft. Marktteilnehmer honorieren vor allem die Widerstandsfähigkeit des Versicherungsmodells in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld, was für erhöhtes Handelsinteresse sorgt.
TAG Immobilien legt ebenfalls deutlich zu. Hintergrund ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens, das zuletzt mit gezielten Zukäufen und einer stärkeren Fokussierung auf rentable Bestandsportfolios überzeugt. Anleger setzen darauf, dass sich die Strategie mittelfristig in steigenden Cashflows niederschlägt.
Beiersdorf hingegen steht unter Druck. Nach Vorlage der Quartalsumsätze reagiert der Markt zunächst zurückhaltend. Vor allem eine schwächere Nachfrage bei wichtigen Marken belastete das Zahlenwerk. Zwar bestätigte der Konzern seine Jahresprognose, doch kurzfristig überwiegt die Skepsis, was sich in vermehrten Verkäufen widerspiegelt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UN5D1F
|5,68
|25079,413733 Punkte
|43,98
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6J9C
|28,94
|21660,84469 Punkte
|8,46
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZT1
|19,56
|26487,775734 Punkte
|12,57
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6WJR
|11,4
|23477,70693 Punkte
|21,75
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6QQV
|9,37
|23682,202153 Punkte
|27,17
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.04.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG7NFB
|10,49
|680,00 USD
|3,36
|16.06.2027
|Oracle Corp.
|Call
|UG1XWC
|2,83
|180,00 USD
|3,2
|16.12.2026
|Nasdaq-100
|Call
|UG9ZWY
|3,05
|28000,00 Punkte
|21,47
|19.06.2026
|DAX
|Call
|UG7GJ1
|11,26
|24900,00 Punkte
|21,84
|18.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG7ND9
|5,02
|230,00 USD
|2,95
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.04.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Volkswagen AG
|Long
|UG4YMB
|1,58
|79,184022 EUR
|8
|Open End
|Schaeffler AG
|Long
|UN375K
|1,16
|6,753275 EUR
|5
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|1,72
|36,003377 EUR
|4
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR8
|2,63
|313,629929 USD
|4
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|10,60
|20351,228926 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.04.2026; 10:00 Uhr;
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