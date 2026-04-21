Eigentlich wollte das Europäische Parlament im Mai über den digitalen Euro entscheiden. Nun verzögert sich die Abstimmung eines Medienberichts. Im Hintergrund soll noch über Details gerungen werden. Am 5. Mai wollte das Europäische Parlament über den digitalen Euro entscheiden. Mit dem Projekt plant die Europäische Zentralbank (EZB) die Einführung von digitalem Zentralbankgeld frühestens im Jahr 2029. Vorher müssen aber EU-Parlament und EU-Kommission ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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