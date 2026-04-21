Die niederländische Regierung plant ein neues Förderprogramm für Käufer von gebrauchten Elektroautos mit niedrigem und mittlerem Einkommen: Wenn sie im Gegenzug ein altes Auto mit Verbrennungsmotor verschrotten lassen, sollen sie eine Abwrackprämie erhalten. Diese wird vermutlich bei 3.500 Euro liegen. Die neue Verschrottungsprämie für Altfahrzeuge soll Bestandteil eines größeres Pakets von rund einer Milliarde Euro werden, mit dem die niederländische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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