Cellcentric, das Brennstoffzellen-Joint-Venture von Daimler Truck und der Volvo Group, macht unter dem Namen BZA375 sein neues Brennstoffzellensystem der nächsten Generation für Tests verfügbar. Die allen voran für Fernstrecken-Trucks konzipierte Lösung steht ab sofort zur Erprobung und Validierung bereit. Cellcentric macht Fortschritte bei der Marktreife seiner neuen BZ-Generation, die gegenüber dem aktuellen System namens BZA150 kleiner, stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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