Mainz (ots) -Bei den Events stehen Kultur und Information, Unterhaltung und Austausch für alle Generationen im Mittelpunkt. Alle Eintritte sind frei (zum Teil mit Anmeldung). Mitmachen und Dialog sind ausdrücklich erwünscht!Fernsehen, Radio und Online"Kaffee oder Tee" und "Landesschau Rheinland-Pfalz" "Expeditionen in die Heimat", "Stadt - Land - Quiz" und ein Beitrag aus der Reihe "SWR Handwerkskunst" zeigen Der SWR kommt vom 4. bis 10. Mai 2026 in den Rhein-Lahn-Kreis und zeigt die Vielfältigkeit dieser Region in seinen Programmen in Fernsehen, Hörfunk und Online. die Vielfalt der Landschaft und ihrer Menschen aus unterschiedlichsten Perspektiven. Auch im Radio ist die Region präsent: Bei "SWR1 Rheinland-Pfalz" steht Braubach eine Woche lang im Fokus. Digitale Inhalte sorgen für weitere Einblicke.Highlights vor OrtDas SWR PopUp Studio in Bad Ems und das Team Medienkompetenz bieten Einblicke in Journalismus und Medienarbeit. Es gibt ein Konzert im Rahmen des Schulprojekts der SWR Big Band in St. Goarshausen, Live-Podcasts in Nassau sowie das interaktive Formate "Work hard - play hard" auf der JOBNOX in Pohl, Stichwort Handwerk meets Gaming!Ausgelassene Stimmung garantieren die SWR3 Party in Nastätten, der Tigerenten Club in Lahnstein sowie das SWR1 Partyschiff auf dem Rhein. Konzerte in Bad Ems und Nassau sowie das SWR1 Heimspiel in Braubach runden die SWR Regiotour mit Klassik, Inklusion und regionaler Verbundenheit ab.Der SWR im Rhein-Lahn-KreisDonnerstag, 7. Mai- 15 - 20 Uhr, SWR PopUp Studio, ehemaliges Café Maxeiner, Bad Ems- 18 Uhr, Konzert der WHG-Big Band mit SWR Musikern, Loreleyhalle, St. Goarshausen- 19 Uhr, SWR Podcast "40+ Nur für Frauen", Günter-Leifheit-Kulturhaus, NassauFreitag, 8. Mai- 8:30 - 17 Uhr, SWR PopUp Studio, ehemaliges Café Maxeiner, Bad Ems- 13:30 / 15:30 Uhr, "Work hard - play hard", JOBNOX Messebühne, Pohl- 19 Uhr, SWR Podcast "Unentdeckt - Der Deeptalk mit Sissy", Günter-Leifheit-Kulturhaus, Nassau- 20 Uhr, SWR3 Party, Marktplatz NastättenSamstag, 9. Mai- 6:30 - 13 Uhr, SWR PopUp Studio, ehemaliges Café Maxeiner, Bad Ems- 11 / 14 Uhr, "Work hard - play hard", JOBNOX Messebühne, Pohl- 17 Uhr, SWR "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show", Theater Lahnstein- 18 Uhr, SWR1 Partyschiff, ab Kamp-Bornhofen (Zustieg Boppard), Tickets nur über SWR1 Rheinland-Pfalz zu gewinnen! (noch bis 25.4.2026)Sonntag, 10. Mai- 11 Uhr, SWR Classic Mobil Konzert, Marmorsaal, Bad Ems- 12 - 16 Uhr, SWR1 Heimspiel, Rheinanlagen Braubach- 15 Uhr, SWR Classic Mobil Konzert, Stiftung Scheuern, NassauAusführliche Informationen auch zu Tickets und Anmeldungen auf SWR.de/regiotour (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/swr-regiotour-102.html)Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6259526