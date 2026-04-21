Mainz (ots) -Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten aus Deutschland, Österreich und der Deutschschweiz - ZDF, ORF und SRF - haben bei ihrer jährlichen Koproduktionstagung am Montag, 13., und Dienstag, 14. April 2026 viele neue gemeinsame Projekte beschlossen.Für 2026/2027 sind als Koproduktionen unter anderem "Der Alte", "Die Toten vom Bodensee", "Die Bergretter", "Lena Lorenz" und viele weitere Filme und Serien, aber auch Dokumentations-, Kultur- und Unterhaltungsprogramme sowie Gottesdienstübertragungen geplant. Als besonderes Eurovisions-Highlight wurde bereits im Vorfeld die gemeinsame Wiederauflage von "Wetten, dass..?" in diesem Jahr beschlossen.Die Programmverantwortlichen der drei Sender trafen sich bereits zum 59. Mal. Tagungsort 2026 war Wien. Die enge Zusammenarbeit der Partner zeigt sich auch im Koproduktionsvolumen, das im vergangenen Jahr bei rund 130 Millionen Euro lag. Zu den erfolgreichen Koproduktionen zählten 2025 bewährte Programme wie "Jenseits der Spree", "Die Chefin", "Der Bergdoktor" und neue Formate wie "Mordufer". Noch vor der Ausstrahlung stehen weitere bereits beschlossene Programme, darunter die Eurovisions-Ausgaben von "Aktenzeichen XY" mit Fällen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz."Für bestes Programm brauchen wir starke Partner. Wir freuen uns, diese mit ORF und SRF an unserer Seite zu wissen. Ich erlebe die Zusammenarbeit bei der jährlichen Koproduktionstagung als große Bereicherung und schätze es sehr, wenn wir über das ins Gespräch kommen, wofür wir alle gemeinsam brennen: für unterhaltsames und hochwertiges Programm im deutschsprachigen Raum und einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk", so ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke.ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Die Koproduktionstagung zeigt, wie bedeutend unsere strategische Partnerschaft mit ZDF und SRF ist. Gemeinsam bündeln wir Ressourcen und redaktionelle Expertise, um Inhalte zu schaffen, die gesellschaftliche Relevanz haben und in dieser Qualität allein nicht umsetzbar wären. Diese enge Allianz stärkt den öffentlich-rechtlichen Raum im deutschsprachigen Markt und sichert unserem Publikum auch künftig zahlreiche beliebte Programmhighlights."SRF-Direktorin Nathalie Wappler: "Die Herausforderungen sind in allen drei Ländern vergleichbar. Umso mehr Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit ZDF und ORF zu. Sie erlaubt es uns, Kräfte zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam starke Programme für ein breites deutschsprachiges Publikum zu realisieren."Die Koproduktionstagung von ORF, SRF und ZDF findet jährlich seit 1967 statt. Ziel der Zusammenarbeit über Grenzen und Genres hinweg ist die gemeinsame Herstellung von Produktionen mit starker Relevanz für den deutschsprachigen Raum.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6259556